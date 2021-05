Region vor 22 Minuten

Zwei Tage wie im Urlaub: Frühlingswetter lockt Tausende Menschen in der Region ins Freie

Strahlender Sonnenschein und frühsommerliche Temperaturen haben am Wochenende die Menschen ins Freie gelockt. Der Muttertag bescherte der Landesgartenschau in Überlingen einen Ansturm, und in der Schweiz bevölkerten die Gäste die Biergärten, während die Terrassen in Konstanz noch zubleiben mussten. Und auch im Schwarzwald und am Hochrhein ließen sich die Menschen von der Sonne verwöhnen.