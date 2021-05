Ein Blick auf die verfügbaren Zeitfenster der Landesgartenschau zeigt, wie voll es an Muttertag geworden ist. „Heute sind bis jetzt schon elf Zeitfenster mit 4400 Plätzen ausgebucht“, teilte Geschäftsführerin Edith Heppeler um 12 Uhr mit. Für den Nachmittag gab es noch freie Zeitfenster. „Wir rechnen bis zum Abend mit insgesamt zwischen 5000 und 6000 Gästen am Muttertag.“

„Voll“ im Sinne der Landesgartenschau heißt nicht, dass hier „Gedränge“ herrscht, vielmehr stehen jedem Besucher rein rechnerisch sieben Quadratmeter zur Verfügung. So wurde es von der LGS-Geschäftsführung angekündigt.

Dass sich Menschen an neuralgischen Punkten näher kommen, etwa an den Eingängen oder an der Beachbar, ist logisch. An solchen Stellen müssen die Besucher Masken tragen.

Ein Videoclip von Samstagnachmittag an der Beachbar

Wer halbwegs beweglich ist und auf den Gegenverkehr achtet, kommt gut an anderen Besuchern vorbei. Zu sehen sind auch LGS-Besucher, die ihre Maske am Handgelenk tragen und sie flexibel aufsetzen und abnehmen, je nach Besucherandrang.

Zu den Besucherströmen auf den öffentlich zugänglichen Plätzen, auf der Promenade beispielsweise, gibt es einen Unterschied: Dort muss man kein negatives Testergebnis vorlegen. Auf die LGS dagegen kommt nur, wer sich negativ auf Corona testen ließ.

Es kamen in Überlingen in den vergangenen Tagen immer mehr Teststationen hinzu. Damit dürfte der Aufwand für die Testungen immer reibungsloser verlaufen.

Wo kann ich mich überall testen lassen? Mittlerweile gibt es neben den Teststationen für Überlinger Bürger in der Wiestorhalle weitere Stationen an diesen Orten: Auf dem Park-And-Ride-Platz der LGS (Nußdorfer Straße), beim Gesundheitszentrum Pro Sana (Hochbildstraße), in der Sankt-Johann-Apotheke (Sankt-Johann-Straße), vor dem dm-Markt (Lippertsreuter Straße), vor dem OBI-Markt (Geschäftszentrum La Piazza) und auf einem Schiff der Firma Held (Landungsplatz). Die LGS selbst bietet Selbsttests am Zentralen Omnibusbahnhof und beim LGS-Ticketshop am Bahnhof Therme.

Schon am Samstag bescherte das sonnige Frühlingswetter der LGS hohe Besucherzahlen. „Am Samstag zählten wir 3700 Gäste“, bilanziert Edith Heppeler.

Nach Feststellung der LGS-Geschäftsführung kommen am Nachmittag und frühen Abend oft Dauerkartenbesitzer. „Es läuft alles glatt, der Park-and-Ride-Platz auf dem Kramerareal wird sehr gut angenommen, ebenso die Teststationen, alle Abläufe sind gut eingespielt und das Feedback der Besucherinnen und Besucher ist durchweg positiv“, teilte Heppeler mit. „Es herrscht beste Stimmung.“

Dauerkartenbesitzer müssen sich einmalig registrieren, ein Zeitfenster müssen sie für sich nicht buchen, sehr wohl aber ein negatives Testergebnis vorlegen.

Wer an einem Tag irgendwo die LGS betreten hat, ob mit Dauerkarte oder Tagespass, bekommt einen Stempel auf den Handrücken gedrückt. Mit ihm wird er, idealerweise ohne neu anstehen zu müssen, an den Eingängen durchgewunken.