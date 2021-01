von sk

Die Fasnacht fällt in diesem Jahr komplett aus? Nicht ganz, denn virtuell finden in der Region zwischen Schwarzwald, Bodensee und Hochrhein einige Veranstaltungen statt. Wir haben bereits einige Termine gesammelt, wollen die Auflistung für Sie aber nach und nach ergänzen. In Ihrer Zunft findet eine Veranstaltung per Video statt? Dann schreiben Sie uns gerne eine E-Mail an leserreporter@suedkurier.de.

Kreis Konstanz

- 24. und 31. Januar, jeweils 14-17 Uhr: Virtuelle Narrentage der Narrenvereinigung Hegau-Bodensee als Ersatz für die abgesagten Präsenz-Narrentage in Owingen am 24. Januar und Hoppetenzell am 31. Januar

- Dienstag, 2. Februar, ab 20.15 Uhr auf SWR: Fernsehfasnacht im Konstanzer Konzil

- 15. Februar, 18 Uhr: Livestream des Stockacher Narrengerichts: Gottesdienst zum Gedenken an Narren

Bodenseekreis

- Samstag, 30. Januar, 20 bis 22 Uhr: Bunter Abend der Narren aus dem Überlinger Ortsteil Lippertsreute – wird auf YouTube abrufbereit sein, mit Live-Kommentaren

Schwarzwald-Baar-Kreis

- Ab Samstag, 23. Januar, verfügbar: YouTube-Beiträge der Heimatgilde Vöhrenbach unter diesem Link.

- Samstag, 6. Februar, ab 18.30: Virtueller Fasachtsball – Livestream der Zuggesellschaft Villingen und der Narrenzunft Schwenningen. Infos gibt es hier, zum Ticketvorkauf geht es hier.

Hochrhein

- ab Samstag, 23. Januar: Schaufensterbummel der Wehrer Narrenzunft

- Samstag, 13. Februar, 20 Uhr: Kappenabend-Show der Narro-Zunft Waldshut. Die „Eintrittskarte“, also der Zugang zum Live-Stream, kostet 15 Euro. Anmeldeschluss ist am 7. Februar.