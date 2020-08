Es ist Sommer, in vielen Bundesländern sind die Sommerferien in vollem Gange – und die Menschen zieht es zum urlauben ins Ausland, auch nach Kroatien. In Corona-Zeiten bleibt das nicht ohne Folgen: Laut Robert-Koch-Institut (RKI) gehört das Land mit 260 übermittelten Fällen zwischen Mitte Juni und Anfang August zu den am häufigsten genannten Infektionsländern, in denen sich die Deutsche angesteckt haben.

Jüngst kam es in Stuttgart und im Kreis Göppingen zu dutzenden Neuinfektionen, nachdem Personen aus der kroatischen Partyhochburg Novalja zurückgekehrt waren. Ein Sprecher der Stadt Stuttgart sagte sogar, im Gesundheitsamt fühle man sich an den österreichischen Ort Ischgl erinnert. Die Region war im Frühjahr ebenfalls nicht als Risikogebiet klassifiziert worden, viele Reisende infizierten sich dort.

Novalja in Kroatien im Jahr 2016: Unter freiem Himmel wird gefeiert. | Bild: Dalibor Urukalovic/PIXSELL

Ebenso sollen sich mehrere Personen aus Hamburg in einer Bar im dalmatinischen Makarska mit dem Coronavirus angesteckt haben, wie eine ebenfalls erkrankte Bekannte aus der Schweiz der Tageszeitung „Blick“ erzählte. Und auch in Kroatien selbst steigen die Zahlen: Am Donnerstag wurden in dem Vier-Millionen-Einwohner-Land 180 Neuansteckungen innerhalb von 24 Stunden registriert – das war der höchste Tageswert, der seit Beginn der Pandemie in dem Land gemeldet wurde. Am Freitag wurde dieser Wert mit 208 Neuinfektionen nochmals übertroffen. Besonders betroffen ist dabei die Adriaregion Split-Dalmatien, hier kommen auf 100.000 Einwohner 50 aktive Fälle.

In diesen Ländern stecken sich die meisten Deutschen an Das RKI listet für die Zeit zwischen Mitte Juli und Anfang August folgende Länder auf, in denen sich die meisten Deutschen bei Urlauben oder Geschäftsreisen infiziert haben:

Kosovo 1096 Ansteckungen

Türkei 501

Kroatien 260

Serbien 196

Bulgarien 166

Bosnien und Herzegowina 156

Rumänien 113

Polen 112

Spanien 107

Mazedonien 92

Albanien 86

Niederlande 50

Österreich 44

Frankreich 43

Ukraine 43

Rest 448

Trotzdem kein Risikogebiet

Dennoch wird Kroatien derzeit vom Bundesgesundheitsministerium, Bundesinnenministerium und dem Auswärtigen Amt nicht als Risikogebiet ausgewiesen – und das, obwohl etwa die Balkannachbarländer Albanien und Serbien, die als Risikogebiete gelten, zwischen Mitte Juni und Anfang August mit 86 und 196 Fällen deutlich seltener als Infektionsland genannt wurden.

Kroatiens Meinung Kroatien hält die zuletzt stark gestiegene Zahl von Infektionen nicht für bedenklich. „Die Zahlen werden wahrscheinlich im Rahmen dieser Grenzen bleiben, vielleicht werden sie sogar noch ein wenig steigen, aber es gibt kein exponenzielles Wachstum“, sagte der stellvertretende Innenminister Damir Trut im Nachrichtensender N1. (dpa)

Warum ist das so? Das Bundesgesundheitsministerium will auf Anfrage keine konkreten Gründe nennen, die zu dieser Entscheidung geführt haben. Eine Pressesprecherin verweist darauf, dass die Bundesregierung die Einstufung als Risikogebiet fortlaufend überprüfe: „Die Risikobewertung bemisst sich am Gesamtbild der quantitativen und qualitativen Kriterien im jeweiligen Land; dies umfasst das aktuelle Infektionsgeschehen, aber etwa auch die generelle Ausstattung des Gesundheitssystems, die bestehenden Testmöglichkeiten vor Ort und die ergriffenen Maßnahmen im Kampf gegen die Pandemie.“

Baden-Württemberg Flughäfen, Autobahnraststätten, Bahnhöfe: Wo sich Urlauber bei ihrer Rückkehr testen lassen können Das könnte Sie auch interessieren

Sowohl was die Maßnahmen vor Ort – Partys sind in Kroatien weiter erlaubt – als auch das aktuelle Infektionsgeschehen angeht, schneidet Kroatien dabei eigentlich eher schlecht ab. Warum eine Abwägung dieser Faktoren dennoch dazu geführt hat, Kroatien nicht als Risikogebiet auszurufen, will oder kann die Behörde nicht erklären. Zur Überprüfung einzelner Länder könne keine Stellung genommen werden. Auch das Auswärtige Amt will dazu nichts sagen.

Situation in Baden-Württemberg Wie das Sozialministerium im Land erklärt, beobachtet auch Baden-Württemberg die Situation in Kroatien aufmerksam. Man sei dazu bereits in Kontakt mit dem Bund. Gegenüber dem SWR sagte Gesundheitsminister Manfred Lucha aber bereits jetzt: „Ich kann nur nochmal an alle appellieren, keine Partyreisen zu machen.“ Er sei auch im Gespräch mit Bundesgesundheitsminister Jens Spahn, dass im Austausch mit der kroatischen Regierung darauf hingewiesen werde, dass auch in Kroatien mehr Schutzmaßnahmen durchgeführt werden müssen.

Österreich und Schweiz sind strenger

Anderswo wird das Infektionsgeschehen in Kroatien als schwerwiegender angesehen: Weil viele Neuansteckungen auf Urlaubsrückkehrer zurückzuführen sind, hat Österreich eine Reisewarnung für das Land an der Adria verhängt. Diese tritt in der Nacht von Sonntag auf Montag in Kraft. Von nicht notwendigen Reisen wird abgeraten. Und auch in der Schweiz gibt es Überlegungen des Bundesamts für Gesundheit, Kroatien ab kommender Woche als Risikogebiet auszuweisen. Zudem hat Kroatiens Nachbarland Slowenien die Warnstufe für das Mittelmeerland heraufgestuft.