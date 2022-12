138 Zeitungen aus 22 Ländern hatten sich am 24. European Newspaper Award beteiligt. Es gab mehr als 4000 Einreichungen in 19 Kategorien, davon 313 Online-Projekte. Dieses Jahr wird der SÜDKURIER mit sieben Awards of Excellence ausgezeichnet. Der European Newspaper Award ist einer der größten Wettbewerbe zum Thema Mediendesign weltweit.

„Dass die Jury die Arbeit unserer Redaktion in dieser Breite würdigt, ist eine tolle Anerkennung für die unermüdliche Arbeit der Kolleginnen und Kollegen. Sie suchen ständig nach neuen journalistischen Formaten, die begeistern und es gelingt ihnen immer wieder, neue zu entwickeln. Fünf der sieben Awards zeichnen digitale Inhalte aus, das zeigt, wie gut wir in der digitalen Welt unterwegs sind. Ich bin sehr stolz auf die Mannschaft“, freut sich SÜDKURIER-Chefredakteur Stefan Lutz.

Einen Award in der Kategorie Online, Umweltschutz

Kälte, Hitze, Dürre und das Klima: Die wichtigsten Zahlen und Fakten für jeden Ort

Drei Awards in der Kategorie Online, Filme

Das Grandhotel Waldlust – unterwegs in einem der bekanntesten Lost Places Deutschlands

Getarnt als Wohnhaus – so sieht es in den Bunkern des Festungsgürtels Kreuzlingen aus

Was wäre, wenn es eine Brücke über den Bodensee gäbe?

Einen Award in der Kategorie Online, Social Media

Wie steht‘s eigentlich um die Verkehrsprojekte der Region? Chatprotokolle dreier Interviews

Einen Award in der Kategorie Print, Fotografie/Serie

Einen Award in der Kategorie Print, Innovation, neue Konzepte

