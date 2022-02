Ende 2025 will die Deutsche Bahn ihn einweihen, doch bis dahin könnte der Bahnhof Stuttgart 21 noch teurer werden – laut Medienberichten bis zu 9,2 Milliarden Euro. Man muss nicht gut rechnen können, um zu verstehen: Das ist eine ganze Menge Geld – und ließe sich auch anderweitig ausgeben. Hier sind sieben Ideen.

37 Mal die B33 zwischen Konstanz und Allensbach ausbauen

Der Ausbau der B33 läuft seit mehreren Jahren und ist eines der teuersten Verkehrsprojekte im Südwesten. | Bild: Lukas Ondreka

Rund 130 Millionen sollte der Ausbau der Bundesstraße 33 zuerst kosten. Später stiegen die Kalkulationen aber auf rund 244 Euro, so der Stand aus dem Jahr 2017. Hätte man neun Milliarden Euro zur Hand, ließe sich dieser Vorgang 37 Mal wiederholen. Man könnte mit der Summe aber natürlich auch dutzende Fahrradwege in der Region frisch asphaltieren.

25.500 Eigentumswohnungen in Konstanz erwerben

Die Seestraße in Konstanz: Hier liegen unter anderem die teuersten Immobilien der Stadt. | Bild: Michael Buchmüller

Der Quadratmeterpreis zum Kauf von Eigentumswohnungen in Konstanz ist in den vergangenen Jahren stetig gestiegen. Einen festen Quadratmeterpreis gibt es nicht, da die Immobilienpreise nicht offiziell gesammelt und veröffentlicht werden. Angaben dazu schwanken je nach Wohnung und Lage zwischen 4800 und 7400 Euro pro Quadratmeter. Das Immobilienportal „Immowelt“ schätzt den Quadratmeterpreis aktuell auf circa 6.000 Euro. Geht man von diesem Preis aus, könnte man sich für das Geld 25.555 Mal eine 60-Quadratmeter-Wohnung in Konstanz kaufen.

150 Lionel Messis zum VfB Stuttgart oder SC Freiburg holen

Lionel Messi hat mittlerweile einen Marktwert von 60 Millionen Euro. Mit neun Milliarden Euro wäre ein mehrfacher Transfer des 34-jährigen Argentiniers möglich. | Bild: Matthieu MIRVILLE



Fußballstar Lionel Messi ist zwar ein wenig in die Jahre gekommen, doch der 34-Jährige ist laut transfermarkt.de immer noch rund 60 Millionen Euro Wert. Hätten der VfB Stuttgart oder der SC Freiburg neun Milliarden Euro zur Verfügung, könnten sie 150 Messis verpflichten. Dann könnte das Land Baden-Württemberg wieder zum Primus im deutschen Fußball werden und den FC Bayern München endlich vom deutschen Fußballthron stürzen.

10 Mal die Hamburger Elbphilharmonie errichten

Seit fünf Jahren strahlt die Elbphilharmonie über dem Hamburger Hafen und ist als kulturelles Wahrzeichen der Hansestadt nicht mehr wegzudenken. Doch bis sie fertig wurde, gingen auch einige Jahre ins Land. | Bild: Axel Heimken

Die Hamburger Elbphilharmonie und Stuttgart 21 haben mehr Gemeinsamkeiten als Unterschiede: Bei beiden dauerte es Jahre bis zur Fertigstellung, mehrfach stiegen die Baukosten und beide erhielten über die Zeit den Ruf eines Turmbau zu Babels. Die „Elphi“, wie sie mittlerweile liebevoll von Hamburgern genannt wird, kostete schließlich etwa 865 Millionen Euro (rund eine Milliarde Dollar). Am 11. Januar 2017 wurde sie eröffnet. Von den Baukosten spricht in der Hansestadt mittlerweile aber keiner mehr.

220 Mal das Konstanzer Schwaketenbad erneuern

Das 25-Meter-Schwimmerbecken im Schwaketenbad in Konstanz: Ab April können Badegäste hier kraulen, Butterfly oder Brust schwimmen. | Bild: Bädergesellschaft Konstanz (BGK)

Im April können die Konstanzer endlich das Schwaketenbad besuchen. Dann soll das lang ersehnte Schwimmbad endlich eröffnen. Insgesamt 41 Millionen Euro hat das Bauvorhaben gekostet. In diesem Artikel können Sie sich bereits jetzt angucken, was Badegäste dort erwartet.

1,5 Mal den Flughafen Berlin-Brandenburg bauen

Der Flughafen Berlin-Brandenburg: Seit 31. Oktober 2020 ist er eröffnet. Aufgrund kurioser Vorfälle trug er lange nur den Namen „Pannen-Flughafen“. | Bild: Soeren Stache



Pleiten, Pech und Pannen: Der Flughafen Berlin-Brandenburg (BER) war über Jahre hinweg nicht nur der „Running Gag“ der Republik, sondern auch die teuerste Baustelle. Jahrelang verzögerte sich die Fertigstellung und die Kosten schossen in die Höhe. Doch alles hat einmal ein Ende: Beim BER war dies die Eröffnung am 31. Oktober 2020. Insgesamt kostete der Flughafen rund sechs Milliarden Euro.

5,4 Milliarden Kugeln Eis bestellen

Eine Frau isst Vanilleeis: Einst kostete eine Kugel 30 Pfennig (circa 15 Cent), heute sind es 1,70 Euro oder mehr. | Bild: Caroline Seidel

Ältere erinnern sich noch an eine Kugel Eis für 30 Pfennig (15 Cent), heute kostet eine Kugel bis zu 1,70 Euro. Hätte man 9 Milliarden Euro für Eiskugeln zur Verfügung, könnte man an der Eisdiele 5,4 Milliarden Kugeln Eis bestellen. Der Verkäufer würde sicherlich ein langes Gesicht ziehen. Das sollte man aber zur Winterzeit umsetzen – sonst schmelzen die Kugeln und ergeben möglicherweise ein Volumen, das so hoch ist wie das des Bodensees. Nachgerechnet haben wir das allerdings nicht. Unsere Datenjournalistin Selina Rudolph hat dafür berechnet, wie viel Wasser durch den Seerhein fließt. Mehr dazu finden Sie in diesem Artikel.