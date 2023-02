Die heiße Fasnachts-Phase hat begonnen, die Narren-Fans sind nicht mehr zu halten! Vom Bodensee über den Schwarzwald bis zum Hochrhein haben die Hästräger am Donnerstag gefeiert. Wir haben die besten Eindrücke aus der Region für Sie zusammengestellt.

Kreis Konstanz

Nebel hin oder her: Am Schmotzigen spielt sich das pralle Leben in Konstanz auf der Gass ab. Vom Wecken bis zur Straßenfasnacht: Hier finden Sie den Newsticker zum Schmotzige Dunschtig in Konstanz.

Bild: Scherrer, Aurelia

Der Konstanzer OB-König Uli Burchardt ließ sich von Robin Hood und seinen Räubern widerstandslos die Macht aus der Hand reißen. Der Rathaussturm am Schmotzigen Dunschtig in Konstanz zeigte: Der OB wird in einen Seehas nach Singen gesteckt.

Bild: Wagner, Claudia

Was für ein schöner Tag! So war die sensationelle Straßenfasnacht auf der Marktstätte.

Paddy Romer, bekannt aus der RTL-Soap „Bauer sucht Frau“ und Fasnachter im Verein Bohland Biber in Konstanz-Dingelsdorf, animierte die Narren bereits am frühen Morgen im Fuchshof. Der erste Schnaps war da schon geflossen – hier sehen Sie das närrische Video:

Patrick Romer im Fuchshof Video: Andi Schuler

Schon am Mittwoch stimmten sich die Radolfzeller mit dem großen Hemdglonker ein, doch auch am Schmutzigen Dunschtig ging in der Stadt am See die Post ab. Hier finden Sie alle Informationen über den Tag in Radolfzell.

Hohen Besuch gab es in der SÜDKURIER-Redaktion in Radolfzell. Die Narrenmusik, der Fanfarenzug Burg Hohenfriedingen, die Klepperle-Hoheiten und die Holzhauermusik haben in der Lokalredaktion aufgespielt. Bilder der Macht-Übernahme in Radolfzell finden Sie hier.

consta | Bild: Becker, Georg

Die Mitarbeiter des Mooser Rathauses präsentieren sich an der diesjährigen Fasnacht geeint als Mafia-Bande. Bürgermeister Patrick Krauss musste die Macht abgeben.

Bild: Jarausch, Gerald

Am Schmotzigen richten sich auch traditionell alle Augen auf Stockach, wo das historische Narrengericht tagt. Alles zum närrischen Treiben im Raum Stockach finden Sie hier.

Der Beklagte und FDP Vize-Bundesvorsitzende Wolfgang Kubicki wurde im Stockacher Bürgerhaus Adler Post von den Narren in Empfang genommen und erlebte einen besonderen Tag in der Fasnachts-Metropole.

Bild: Dominique Hahn

Hier finden Sie alle Bilder der Kriegsratszene, Entmachtung des Bürgermeisters und des Umzugs mit Wolfgang Kubicki in Stockach.

Bodman lag am Morgen im tiefen Nebel. Endlich konnte in diesem Jahr das Nebelmännlewieder im Schloss Bodman erscheinen. Wie es sich gehört, las es Graf Johannes von Bodman die Leviten.

Bild: Constanze Wyneken

Schluss mit Lernen, die Narren übernehmen die Macht: Nach Corona-Einschränkungen konnte der Schmutzige Dunschtig im Hegau endlich wieder so ausgelassen sein wie früher. Alles zum Fasnachtstreiben am Schmutzige Dunschtig im Hegau finden Sie hier.

Hochrhein

Hier wird der Schmutzige auch „Dritter Faissen“ genannt. Besonders beliebt ist am Hochrhein der fetzige Guggensound und die Schüler freuen sich, dass die Ferien beginnen. Hier finden Sie alle Entwicklungen am Donnerstag vom Hochrhein. Auch das närrische Treiben in Bad Säckingen und Waldshut-Tiengen am Schmutzigen können Sie bei uns finden.

Traditionell zogen in Waldshut Geltentrommler, Hansele und Ranzengardisten am Schmutzigen Dunnschtig lärmend durch die Stadt. Ab 5 Uhr morgens gab es kein Halten mehr:

Florianer spielen im Roten Hahn Video: Schlichter, Juliane

In Laufenburg liefen Narren am frühen Morgen des Dritten Faißen tschätternd durch die Altstadt. Sehr viele beteiligen sich dieses Jahr an dem Brauch. Auch ein Filmteam und eine Gruppe aus der Partnerstadt Le Croisic war dabei.

Besonders große Tschättermusik am Dritten Faißen 2023 Video: Vonberg, Markus

Kommen Sie hier mit auf eine Tour der Guggenmusik mit den Lättä Bomber in Klettgau. Redakteur Nico Talenta begleitete für den SÜDKURIER die Musiker ab dem frühen Morgen.

Bild: Talenta, Nico

In Bad Säckingen hatten am Schmutzigen traditionell die Frauen am Wiibertag das Sagen. In der Innenstadt sorgte die Guggenmusik der Bad Säckinger Gasseschlurbär mit einem Umzug zudem für Stimmung.

Bild: Ridder, Sebastian

Schwarzwald

Was war am Donnerstag in und um Villingen los? Auch hier trieben nicht nur die Hexen närrischen Schabernack. In diesem Überblick-Artikel finden Sie alles zum Schmotzigen im Schwarzwald.

Unüberhörbar ist die Fasnet in der Hochburg Villingen zurück. Hier zogen die Narren durch die Bickenstraße:

Bild: Hans-Jürgen Götz

Zum großen Kinderumzug war die Villinger Innenstadt dann brechend voll. Alle hatten Spaß, die Mäschgerle wurden stürmisch bejubelt und die ganze Stadt hallte von den Narri-Narro-Rufen.

Bild: Hoffmann, Claudia

Alle Bilder zur Absetzung der Stadtverwaltung in Hüfingen finden Sie hier. Natürlich war die Entmachtung des Schultes erfolgreich, wie glaubwürdige Quellen berichten.

Bild: Ganter, Patrick

Mit viel Getöse ging es für die Narren in Brigachtal zum Rathaus, um dort das Regiment über ganz Brigachtal zu übernehmen. Alle Bilder vom Rathaussturm finden Sie hier.

Bild: Dorer, Klaus

Auch in Donaueschingen brach sich die Fasnet wieder Bahn. Am Schmotzigen Dunnschdig fanden sich etliche Zuschauer bei strahlendem Sonnenschein vor dem Donaueschinger Rathaus ein, das von den Narren gestürmt wurde.

Bild: rom-foto.de

Bodenseekreis

Endlich wieder richtig Fasnet feiern! Auch die Narren am nördlichen Bodenseeufer waren nicht zu bremsen. Wir finden Sie alle Texte, Bilder und Videos aus der Region zwischen Sipplingen und Friedrichshafen. Auch in Markdorf enternten die Narren die Rathäuser – das passierte am Donnerstag in Markdorf und drumherum.

Der Häfler Oberbürgermeister Andreas Brand bekam den SÜDKURIER-Narrenorden. Überreicht wurde er von Reporter Benjamin Schmidt und Andreas Ambrosius (Mitglied der SÜDKURIER-Chefredaktion):

Bild: Benjamin Schmidt

In Meersburg feilschten die Narren mit dem Stadtoberhaupt um den Schlüssel zum Rathaus und setzten dafür auch auf Amore und Toskana: Mit einer Reise in den Süden sollte Schultes Robert Scherer geködert werden.

Bild: Lorna Komm (lko)

In der Pestalozzi-Schule und im Kindergarten St. Petrus Canisius in Friedrichshafen waren am Donnerstag die kleinen Narrensamen los.

Bild: Wienrich, Sabine

Die Hästräger befreiten auch das Graf-Zeppelin-Gymnasium in Friedrichshafen. Besonders kreativ waren die vielen Verkleidungen der Schüler am Bodensee.

