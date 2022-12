Daten-Story Veröffentlicht am 02. Dezember 2022

Jedes Jahr fliegen die Störche vom Affenberg in Salem in den Süden. Welche Route der SÜDKURIER-Storch Drachi genommen hat, wie weit er am Tag fliegen kann und welche Gefahren der Weg birgt, zeigt dieser Fakten-Freitag.

Bild: Roland Hilgartner/Isabelle Graef