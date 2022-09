Daten-Story Veröffentlicht am 23. September 2022

Angesichts des kühlen Septembers sind die warmen vergangenen Monate schon fast in Vergessenheit geraten. Dabei kamen wir ordentlich ins Schwitzen. Aber wie viele Hitzetage gab es dieses Jahr eigentlich?

Der Sommer 2022 war heiß. Besonders am Hochrhein gab es viele Hitzetage. | Bild: Sven Hoppe/dpa, Bearbeitung: Isabelle Graef

Am heutigen Freitag beginnt der Herbst. Zumindest kalendarisch, die Temperaturen sind schon seit einigen Wochen herbstlich. Dabei haben wir einen Sommer hinter uns, der es in sich hatte. In Teilen der Region war es der zweitheißeste Sommer seit