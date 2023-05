Der Wasserpegel im Hochrhein behindert weiterhin die Suche nach Jasmin M. Damit verzögern sich die Ermittlungen schon seit längerer Zeit – bereits Ende April hatte die Polizei ihre Suche auf dem Hochrhein wegen widrigen Wetters abbrechen müssen, seitdem mussten geplante Aktionen immer wieder verschoben werden.

Laut Polizeisprecher Marcel Ferraro soll Mitte oder Ende kommender Woche entschieden werden, wann die Suche im Kreis Waldshut beendet werden kann.

Wie geht es mit den Ermittlungen weiter?

Derzeit werde zudem die Ermittlungsakte fertiggestellt, auf deren Basis die Staatsanwaltschaft über das weitere Vorgehen entscheidet. Dabei geht zum Beispiel darum, ob bei einzelnen Hinweisen noch nachermittelt werden muss.

Neue Hinweise gebe es derweil kaum. „Letzte Woche ist zwar einer bei mir eingegangen“, sagt Ferraro. Das passiere aber höchstens noch tröpfchenweise.

Seit drei Monaten verschwunden

Inzwischen gilt die 22-jährige Jasmin M. seit drei Monaten als verschwunden. Ihr Ex-Freund Robert S. sitzt seit Ende Februar in Untersuchungshaft, es wird wegen eines Gewaltverbrechens ermittelt. Der Verdächtige schweigt bislang, für ihn gilt die Unschuldsvermutung.

Die Polizei hatte teilweise mit Unterstützung der örtlichen Feuerwehr den Wohnort der jungen Frau durchsucht, außerdem immer wieder nahe Waldstücke, mehrere Gelände am Bodenseeufer in Radolfzell und schließlich am Hochrhein, wo der Verdächtige ein Motorboot liegen hatte.

Zuletzt hatten Freunde der Familie der Vermissten einen Spendenaufruf gestartet, um die Mutter zu unterstützen. Neben dem „schon viel zu hohen Leidensdruck“ kämen auf die Mutter auch noch finanzielle Sorgen zu, hieß es. Sie musste zuletzt die Mietkosten der Tochter bestreiten, deren Rücklagen nicht länger reichten. Der Aufruf wurde auch in sozialen Medien verbreitet.

Spendenkonto Konto-Inhaber: Gemeinde Eigeltingen

IBAN: DE16 6925 0035 0006 0030 65

BIC: SOLADESISNG

Verwendungszweck: Vermissten-Fall Jasmin M.

Weiterhin nimmt jede Polizeidienststelle Informationen entgegen: Wer hat in der Zeit von Samstag, 18. Februar, bis Freitag, 24. Februar, im süddeutschen Raum sowie im Grenzgebiet mit der Schweiz und Österreich Beobachtungen gemacht, die Jasmin M. betreffen könnten?