Seit bald 80 Tagen wird Jasmin M. aus Eigeltingen-Heudorf inzwischen vermisst und es fehlt weiter jede Spur. Die öffentliche Aufmerksamkeit nimmt mittlerweile deutlich ab, zuletzt wurde in sozialen Netzwerken der Einsatz privater Spürhunde diskutiert. Das ist aber auch schon fast zwei Monate her.

Die Polizei sucht derweil noch am Hochrhein nach der 21-jährigen Frau: Nach einigen Tagen ohne Aktionen werden am Mittwoch und Donnerstag wieder Einsatzkräfte vor Ort sein, um das in Frage kommende Gebiet im Kreis Waldshut abschließend zu durchkämmen. Hier wurde schon zuletzt zwischen Bad Säckingen und Laufenburg gesucht. Neue Hinweise gibt es allerdings nicht.

Der Tatverdächtige schweigt sich weiter aus

Auch der Tatverdächtige schweigt sich laut Polizei weiter aus. Ende Februar war bekannt geworden, dass die Polizei wegen eines möglichen Gewaltverbrechens ermittelt. Am 25. Februar hatten Beamte der Kriminalpolizei den Ex-Freund der 21-Jährigen, Robert S., festgenommen. Der 42-Jährige befindet sich seither in Untersuchungshaft, für ihn gilt die Unschuldsvermutung.

Sollten auch die beiden kommenden Suchtage ohne Erfolg bleiben, wird die Polizei ihre Ermittlungen bis auf weiteres in Büroarbeit fortsetzen und die bisherigen Ergebnisse auswerten, sagte Polizei-Sprecher Marcel Ferraro im Gespräch mit dem SÜDKURIER.

Hin und Her bei den Suchaktionen

Die Suchaktionen waren zuletzt ein Hin und Her – Ende April waren sie vorübergehend für beendet erklärt worden, wurden dann aber doch fortgesetzt. Schon im April hatte es von der Polizei geheißen, dass die Wahrscheinlichkeit, die junge Frau noch lebend zu finden, von Tag zu Tag abnehme.

Jasmin M. ist seit dem 19. Februar verschwunden. Sie war von ihrer Familie vermisst gemeldet worden. Eine Sonderkommission ermittelt in dem Fall. Bisher hatte die Polizei in mehreren Suchaktionen Waldstücke und Gebiete in Eigeltingen-Heudorf und das unmittelbare Umfeld der Wohnung von Jasmin M. abgesucht, teilweise mit Unterstützung der örtlichen Feuerwehr. Auch mehrere Suchaktionen in Radolfzell blieben erfolglos. Die Beamten hatten dort das Auto der 21-Jährigen in der Nähe des Ufers gefunden.

Weiterhin nimmt jede Polizeidienststelle Informationen entgegen: Wer hat in der Zeit von Samstag, 18. Februar, bis Freitag, 24. Februar, im süddeutschen Raum sowie im Grenzgebiet mit der Schweiz und Österreich Beobachtungen gemacht, die Jasmin M. betreffen könnten?