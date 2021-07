Daten-Story Veröffentlicht am 15. Juli 2021

Die Mafia scheint weit weg zu sein – doch investigative Journalisten konnten umfangreiche Dokumente einsehen, die das Gegenteil nahe legen. Die Unterlagen zeigen, wie ein am Bodensee beheimateter ‚Ndrangheta-Clan Kokain im großen Stil gehandelt und den Erlös über Restaurants und Lebensmittel „reingewaschen“ hat. Die Spuren lassen sich dabei unter anderem bis in einen kleinen Stockacher Ortsteil nachverfolgen.

So illustriert ein Künstler den mutmaßlichen 'Ndrangheta-Clan G., der unter anderem am Bodensee, in Baden-Baden sowie in Italien tätig war – im Zentrum ist Sebastiano „Bacetto“ G. zu sehen.| Bild: Claudio Capellini/IrpiMedia/OCCRP

Sebastiano G., den seine Freunde nur „Bacetto“ nennen, was so viel wie „Küsschen“ heißt, wurde einmal von einem Familienmitglied scherzhaft als faul beschrieben: Der 48-Jährige wache früh am Morgen auf, trinke einen