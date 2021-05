Kriminalität Nur für Abonnenten vor 3 Stunden

Durchsuchungen auch in Überlingen und Radolfzell: Europaweiter Schlag gegen die 'Ndrangheta deckt Mafia-Strukturen in der Region auf

Rund 800 Einsatzkräfte aus Deutschland und Italien im Anti-Mafia-Einsatz, 33 Haftbefehle und dutzende Durchsuchungen: Das ist die Bilanz eines spektakulären Schlags gegen den internationalen Kokain-Handel durch die kalabresische Mafia-Organisation ‚Ndrangheta. Zugleich deckten die Ermittler ein Netzwerk auf, bei dem italienische Lokale und Lebensmittelläden genutzt wurden, um – so der Vorwurf – Steuerbetrug in großem Stil zu betreiben. Die Bodenseeregion ist in Deutschland am stärksten betroffen.