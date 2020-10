Ein fantastisches Stück Unternehmensgeschichte, ein verlässlicher und vertrauenswürdiger Partner seit 75 Jahren für die Region: 1945 als neue, demokratische Zeitung am Konstanzer Fischmarkt gestartet, ist der SÜDKURIER heute ein regional führendes digitales Medien- und Dienstleistungsunternehmen mit 800 Mitarbeitern.

Dieses Jubiläum hätten wir gerne mit Ihnen gefeiert, leider mussten die Feierlichkeiten wegen Corona abgesagt werden. Deshalb, liebe Leserinnen und Leser, werfen Sie mit uns einen Blick auf Ereignisse aus sieben Jahrzehnten, die die Region bewegt und die wir als Zeitung und modernes Medienunternehmen begleitet haben. Unsere Artikel dazu finden Sie auf folgender Themenseite:

Wir zeigen Ihnen, wie vor 75 Jahren Überschriften und Titel noch aus großen Bleilettern im Handsatz entstanden sind. Vieles hat sich seit damals verändert. Der digitale Wandel ist auch in unserer Region angekommen und hat wirtschaftliche und gesellschaftliche Prozesse in Gang gesetzt, die durch Corona zum Teil noch beschleunigt wurden. Ob im Arbeitsleben, der Landwirtschaft, im Tourismus oder im Privaten – Menschen aus dem Schwarzwald, vom Hochrhein und vom Bodensee berichten, wie sie den digitalen Wandel positiv annehmen und nutzen. Wir lassen Sie auch einen Blick in unser Medienhaus werfen und zeigen Ihnen auf, warum Lokaljournalismus die beste Zukunftsperspektive hat und wie unsere Redaktion heute arbeitet.