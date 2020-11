Die Meldung auf der Webseite von Curevac ist nicht besonders groß. „Curevac berichtet positive Phase-1-Interimsdaten für seinen Covid-19-Impfstoffkandidaten CVnCoV“, heißt es in einer Übersicht zur Entwicklung des Impfstoffs. Dabei klingen die Ergebnisse aus der ersten klinischen Testphase vielversprechend.

„Die Interimsdaten der Phase 1 sind sehr ermutigend“, sagt Franz-Werner Haas, Vorstandsvorsitzender von Curevac. An der Studie haben mehr als 250 gesunde Probanden zwischen 18 und 60 Jahren teilgenommen.

Professor Peter Kremsner impft SÜDKURIER-Reporterin Mirjam Moll. Sie ist eine der Probandinnen in der ersten Phase der klinischen Studie in Tübingen. | Bild: Uniklinik Tübingen

Demnach habe der Impfstoff bei den Probanden eine „ausgewogene Immunreaktion“ ausgelöst: Antikörper hätten sich im Körper gebildet, zudem gebe es erste Anzeichen, dass sogenannte T-Zellen gebildet wurden. Mehr noch: Die Immunreaktion des Körpers sei „ähnlich wie bei einer natürlichen Infektion mit Covid-19.“

Neue Art der Impfung

Das Besondere an dem Impfstoff: Der auf einem Botenstoff basierende Impfstoff schickt eine Art Bauanleitung für ein Oberflächenprotein des Virus in den Körper, durch den der Körper dann selbst gegen das Virus immun werden soll, indem die Bildung des Virus-Eiweißes angeregt wird. Damit unterscheidet sich die Impfung von den sonst üblichen, in denen beispielsweise Teile des echten Krankheitserregers gespritzt werden.

Der Impfstoff von Curevac hat die Feuerprobe bestanden. Er sei in allen getesteten Dosen gut verträglich, teilt das Unternehmen nun mit: Verschiedene Gruppen von Probanden wurden mit Impfdosen von zwei bis zwölf Milligramm geimpft. Die Teilnahme in der Phase Eins war bis auf die sogenannte Sentinal-Gruppe (die allerersten Probanden) doppelt verblindet, so dass weder Probanden noch behandelnde Ärzte wussten, was bei den einzelnen Teilnehmern verabreicht wurde.

Nebenwirkungen bei höherer Dosis

Alle Probanden bekamen zwei Impfungen im Abstand von vier Wochen. In den zwei Folgewochen mussten die Teilnehmer ein Tagebuch führen und festhalten, ob und welche Symptome aufgetreten sind. Die Nebenwirkungen waren bei den zunächst geringeren Dosen überschaubar. Das bestätigte auch Professor Peter Kremsner, Studienleiter am Tropeninstitut der Uniklinik Tübingen.

Kremsner betont: „In diesem beschleunigten Entwicklungsprogramm ist es von größter Bedeutung, die Sicherheit des Impfstoffkandidaten zu gewährleisten und gleichzeitig ein günstiges Maß an Immunogenität zu erzeugen.“

Was er meint: Die Studie verläuft in einem sogenannten teleskopierten Verfahren – dabei werden die einzelnen Studienphasen überlappend ausgeführt, um Zeit zu sparen. Kritiker weisen auf mögliche Langzeitwirkungen hin, die in diesem beschleunigten Ablauf übersehen werden könnten. Kremsner sieht dafür keine Grundlage. Er betont, dass die meisten Nebenwirkungen innerhalb der ersten beiden Wochen auftreten.

Professor Peter Kremsner in seinem Büro im Tropeninstitut an der Uniklinik Tübingen. | Bild: Moll, Mirjam

Unerwünschte Nebenwirkungen sind nach den Angaben von Curevac dann allerdings bei der erhöhten Dosis von zwölf Mikrogramm aufgetreten, hauptsächlich nach der zweiten Impfdosis. Sie umfassten Müdigkeit, Kopfschmerzen, Schüttelfrost, Muskelschmerzen und in geringerem Maße Fieber, heißt es seitens Curevac. Alle Symptome seien aber „in der Regel innerhalb von 24 bis 48 Stunden“ abgeklungen.

Kremsner stuft die Nebenwirkungen nicht als gravierend ein: „Diese Nebenwirkungen traten auch bei drei Mikrogramm schon auf, allerdings in geringerem Ausmaß.“ Er gibt zu bedenken, dass nur Fieber als Symptom messbar sei. So habe die Studie auch in den Placebogruppen Beschwerden wie Müdigkeit, Kopfschmerzen und Ähnliches verzeichnet. „Das Fieber ist nicht schlimm und am nächsten Tag wieder weg, das ist auch nichts Ungewöhnliches.“ Fieber sei zudem eine natürliche Reaktion des Körpers auf einen Erreger. Mit dem Impfstoff werde eine Infektion simuliert.

Der Studienleiter in Tübingen ist zufrieden mit dem bisherigen Verlauf, sagt er: „Es läuft sehr gut“, betont er. Man müsse auch berücksichtigen, dass Curevac anders als seine Konkurrenten wie Biontech und Pfizer zum ersten Mal einen Impfstoff in eine Zulassungsstudie bringe.

Finale Studie noch vor Jahresende

Doch was bedeutet das für den Impfstoff? Die Hoffnung auf einen schnellen Impfstoff hat Curevac unlängst selbst bereits gedämpft. Zwar hat die zweite Phase hat bereits im September mit Probanden in Panama und Peru mit insgesamt 690 Probanden begonnen. Die Studie soll die Dosis, in der der Impfstoff künftig verabreicht wird, bestätigen, erklärt Dr. Mariola Fotin-Mleczek von Curevac.

Auch in Tübingen sollen weitere Probanden in der Phase 2 getestet werden. Noch im November werde die sogenannte Phase 2b und 3 auch am Tropeninstitut beginnen, hatte Kremsner dem SÜDKURIER schon gesagt. Dabei soll es noch einmal um die Verträglichkeit, Sicherheit und Wirksamkeit gehen.

Bis zu einer vorläufigen Zulassung ist es aber noch ein weiter Weg. Curevac will nach eigenen Angaben mit der Dosis von zwölf Mikrogramm in den zweiten Teil der zweiten Phase und der für die Zulassung ausschlaggebenden dritten Phase einsteigen. Bis zu 30.000 Teilnehmer sind in diesem wichtigen Abschnitt der klinischen Studie geplant.

Kremsner gibt sich vorsichtig optimistisch, was eine baldige Zulassung angeht: „Wenn alles gut läuft, werden die ersten Impfstoffe in der EU im Winter zugelassen werden. Wenn alles sehr gut läuft, wird unser Impfstoff dabei sein.“