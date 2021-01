von sk

Die Fastnacht 2021 fällt aus – zum offiziellen Start in die Saison gab es keine größeren Veranstaltungen angesichts der aktuellen Corona-Lage im Südwesten. „Es ist ein wirklich rabenschwarzer Tag“, schrieb die Vereinigung Schwäbisch-Alemannischer Narrenzünfte auf Facebook. Die Narren in der Region ließen sich am Dreikönigstag dennoch einiges einfallen.

Kreis Konstanz: Fasnachts-Ausruf per Video

In Konstanz zogen zwei Blätzlebuebe mit Maske und Sicherheitsabstand als närrischer Zwei-Mann-Umzug durch die Stadt und eröffneten die fünfte Jahreszeit.

Die Hansele und der SÜDKURIER hatten zudem einen Film gedreht und das Fasnachtsausrufen digital in die Stuben der Konstanzer Fasnachtsfreunde gebracht. Hier können Sie ihn sehen!

In Radolfzell eröffneten die Narrizella Ratoldi die Fasnacht und gaben den Narrenfahrplan bekannt. Denn die Fasnacht soll stattfinden, nur eben „auf das nötigste reduziert“, so der Narrenpräsident.

Auch wenn das Narrengericht in Stockach 2021 ausfallen muss, hielt Narrenrichter Jürgen Koterzyna auch in diesem Jahr eine Mini-Narrengerichtssitzung ab. Die Dreikönigssitzung können Sie hier sehen!

Zudem sprach Michael Fuchs, Stockacher Laufnarr und Präsident des Fasnachtsmuseums Schloss Langenstein, in unserem Video über das diesjährige Titelbild des Narrenbuchs.

Bodenseekreis

Auch im Bodenseekreis waren die Narren am Dreikönigstag unterwegs. In Meersburg schnellten die Meersburger Hänsele mit gebührendem Abstand die Fasnet ein. Es wird der wohl einzige öffentliche Auftritt in diesem Jahr sein.

Auch in Hagnau trafen sich die Schneller auf dem Löwenplatz, um die Fastnacht offiziell einzuläuten. „Das wird wohl die einzige normale Fastnachtsaktion bleiben in diesem Jahr,“ kommentierte Michael Heitele, der Chef der Hagnauer Eulen, das Einschnellen.

In der Überlinger Innenstadt läuteten Schneller und Zuschauer in einem kleineren Rahmen als sonst und mit Mund-Nasen-Maske die Fasnacht ein. Hier sehen Sie Eindrücke in Video und Bildern.

Schwarzwald-Baar-Kreis

In Villingen gab es keine öffentliche Fasnetseröffnung. Still und leise und coronakonform schmückten Zunftmeister Anselm Säger und sein Vize Alex Brüderle am Dreikönigstag den Narrobrunnen in der Oberen Straße.

Außerdem haben die beiden Zunftmeister der Historischen Narrozunft einen Videosketch zur Fasneteröffnung gedreht – und einen Appell an die Narren gerichtet. Hier können Sie die Videos sehen.

In Donaueschingen gab es in diesem Jahr keinen Auftakt beim Hanselbrunnen. Unsere Bilder zeigen den Kontrast zwischen 2020 und 2021.

Normalerweise treffen sich in Bonndorf die Pflumeschlucker an Dreikönig zur Hauptversammlung, um die närrische Saison einzuläuten. Aber auch dieses Treffen fällt 2021 Corona zum Opfer. Wie Sie bei uns nachlesen können, gab es einen närrischen Lockdown übrigens schon 1991.

In Furtwangen konnte der Auftakt mit dem Klepfen der Fuhrkigili in diesem Jahr nicht wie gewohnt stattfinden. Hexen, Spättle, Alte Jungfere, Hanseli, Narrembaumsetzer und der Bodenwälder erlebten daher ein stilles Wachrütteln zu Beginn der fünften Jahreszeit.

Die Fasnacht in Videos

Auch der SÜDKURIER will die Fasnacht nicht ausfallen lassen. Wenn die Menschen nicht zur Fasnacht gehen können, dann bringen begeisterte Narren die Fasnacht eben zu den Menschen – das ist die Idee unserer großen Fasnachts-Plattform. Ein engagiertes Team im Konstanzer Medienhaus und zahlreiche Akteure aus der Region bauen dieses Angebot mit kurzen, närrischen Videos gemeinsam auf. Seit dem 7. Januar können alle Vereine, die den Mäschgerle am Bodensee, Hochrhein und im Schwarzwald eine Freude machen wollen, ein närrisches Video hochladen. Hier erfahren Sie mehr.