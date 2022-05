Tübingen vor 2 Stunden Boris Palmer will Peter Lenks S21-Skulptur nach Tübingen holen Die Stuttgarter zeigten der scharfen Satire zu Stuttgart 21 die kalte Schulter. Jetzt erhält Peter Lenk Schützenhilfe von unerwarteter Seite und spricht von einem „wunderbaren Affront gegen grüne Wendehälse“.

Die S21-Statue von Peter Lenk, hier noch an ihrem Stuttgarter Standort vor dem Stadpalais. Derzeit steht die Skulptur in Lenks Garten in Bodman. Und bald in Tübingen? | Bild: Sebastian Gollnow