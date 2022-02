Der Münchner Siemens-Konzern setzt seine Verkaufs-Strategie fort und trennt sich von seiner Sparte Brief- und Paketlogistik. Einer der wichtigsten Konzern-Standorte in dem Bereich befindet sich in Konstanz, wo nach Angaben einer Siemens-Sprecherin „mehrere Hundert Mitarbeiter“ bislang für den Konzern arbeiten. In Deutschland gebe es insgesamt vier Paket- und Logistik-Werke, dazu Standorte in den USA, sagte die Sprecherin dem SÜDKURIER.

Käufer ist die Körber-Gruppe aus Hamburg

Käufer des Geschäfts sei die Hamburger Körber-Gruppe, teilte Siemens mit. Das Hamburger Unternehmen machte in mehreren Sparten mit gut 10.000 Mitarbeitern zuletzt knapp 1,8 Milliarden Euro Umsatz.

Moderne Großbrief-Sortieranlage von Siemens. Die Anlagen gehen in die ganze Welt. Sie werden dort für die effiziente Sortierung von Großbriefen und in Folie verpackten Zeitschriften sowie kleinen Paketen eingesetzt. | Bild: Siemens Postal, Parcel & Airport Logistics

Mit dem Verkauf setzte man „die Schärfung seines Portfolios als fokussiertes Technologieunternehmen konsequent weiter um“, heiß es von Siemens. Vorstand und Aufsichtsrat von Siemens haben der Transaktion schon zugestimmt. Nach Zustimmung der kartellrechtlichen Prüfung durch Behörden werde die Genehmigung des Geschäfts „im Laufe dieses Kalenderjahres erwartet“, so Siemens weiter.

Siemens-Chef lobt Käufer

Siemens-Chef Roland Busch sagte, man schärfe und optimiere kontinuierlich das Portfolio, um Siemens als fokussiertes Technologieunternehmen weiter zu stärken. „Wir freuen uns sehr, dass wir für unsere Mitarbeitenden und Kunden mit Körber den idealen neuen Eigentümer für das Post- und Paketgeschäft gefunden haben.“

Blick auf das Konstanzer Siemensgelände aus der Luft. | Bild: Gerhard Plessing

Der Verkauf umfasst in Summe rund 1200 Beschäftigte. Sie fertigen beispielsweise Sortier- und Logistiksysteme für Pakete und Briefe, aber auch Gepäck- und Digitalisierungslösungen für Flughäfen.

Mehrere Verkäufe in letzter Zeit

Um die Sparte für den Verkauf aufzuhübschen wurde im vergangenen Herbst die Logistik-Sparte von der Gepäckbänder-Fertigung für Flughäfen abgetrennt.

Siemens trennt sich seit Jahren von Bereichen, die es nicht mehr zu seinem Kerngeschäft zählt. So wurde heute bekannt, dass die Münchner zudem ihren Anteil am Elektro-Joint-Ventur Valeo Siemens eAutomotive für 300 Millionen Euro verkaufen. Im abgelaufenen Geschäftsjahr trennte man sich zudem für 1,5 Milliarden Euro vom Großgetriebespezialisten Flender.