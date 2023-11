„Sofort kaufen, später bezahlen“ – dieses Angebot wirkt nicht nur in den Schnäppchentagen um den „Black Friday“ zunehmend verlockend. Selbst bei Alltagsausgaben greifen die Verbraucher oft zum Ratenkauf. So nutzen zwei Drittel aller Kunden von Klarna oder Paypal diese Finanzierung für niedrige Einkaufssummen bis 500 Euro. Doch die Verbraucher sollten hier genau hinsehen. Die Ratenkredite von Klarna sind um 86 Prozent und die von Paypal um 51 Prozent teurer als ein herkömmlicher Bankkredit.

Hohe Zinskosten bei Ratenkauf

Ein Testeinkauf des Heidelberger Vergleichsportals Verivox ergab, dass Klarna mit 13,60 Prozent die höchsten Zinsen für eine Ratenfinanzierung mit einer Laufzeit von zwei Jahren verlangt. Bei einem Notebook im Wert von 2236 Euro summieren sich die Zinskosten bei diesen Bedingungen auf insgesamt 309 Euro.

Paypal bietet mit knapp elf Prozent etwas günstigere Zinsen, was zu Zinskosten von 251 Euro beim Notebook-Kauf führt. „Mit wenigen Klicks lassen sich eigene Konsumwünsche direkt von der Couch aus per Raten bezahlen. Das ist zwar einfach und bequem, aber unterm Strich teuer. Wer die benötigte Summe mit einem herkömmlichen Ratenkredit finanziert, zahlt deutlich weniger Zinsen“, rät Oliver Maier, Geschäftsführer von Verivox.

281 Euro will jeder Deutsche statistisch betrachtet am Black Friday ausgeben. | Bild: Jonas Walzberg, dpa

Herkömmliche Ratenkredite kosteten im Oktober durchschnittlich 7,19 Prozent Zinsen. Somit hätten im Fall des Notebooks die Finanzierungskosten nur 166 Euro betragen – ein Drittel weniger als über Paypal und knapp 50 Prozent günstiger als über Klarna. Die sind gleichwohl sehr beliebt. Knapp ein Viertel der Befragten kauften jetzt und zahlten später, denn die Hürden für den Kauf auf Pump sind gering.

Acht von zehn Kunden der Zahlungsdienstleister finanzieren so Beträge von 1000 Euro oder weniger. Offenbar ein ansteigender Trend: Nach dem Risiko- und Kreditkompass der Schufa betreffen 42 Prozent aller neu abgeschlossenen Ratenkredite Beträge unter 1000 Euro. Hier kommen Klarna oder Paypal auch deshalb zum Zuge, da die klassischen Kreditinstitute für solch kleine Beträge keine Kredite vergeben.

So viel kauft der Deutsche 70 Prozent der Deutschen wollen an den Tagen rund um den Black Friday laut einer repräsentativen Umfrage der Unternehmensberatung PwC gezielt nach Angeboten suchen. Sie wollen demnach im Durchschnitt 281 Euro ausgeben, das sind acht Euro weniger als im vergangenen Jahr.

Besonders junge Menschen bezahlen bequem per Mausklick und schließen damit Kleinstkredite ab. Fast jeder Dritte (32 Prozent) im Alter von 18 bis 39 Jahren kauft bei Zahl-Später-Spezialisten. Sie laufen allerdings Gefahr, schnell den Überblick zu verlieren. Bereits eine misslungene Abbuchung führt zum negativen Schufa-Eintrag. „Viele Konsumenten sind sich nicht bewusst, dass auch Kleinstfinanzierungen über Klarna und Paypal grundsätzlich einen Kredit darstellen und in der Schufa vermerkt werden“, erinnert Maier.

Das macht sich dann bemerkbar, wenn eine größere Anschaffung ansteht und ein Kredit bei der Hausbank benötigt wird. Denn viele Banken schätzen Kunden mit mehreren monatlichen Ratenabbuchungen als weniger kreditwürdig ein. „Dadurch haben es Betroffene umso schwerer, bei einem späteren Finanzierungswunsch noch eine Zusage zu erhalten“, so Maier.

Spielwaren und Süßigkeiten – vor Weihnachten hoch im Kurs. | Bild: MARIO TAMA, AFP

Nach der Verivox-Erhebung hat gut ein Fünftel der Kunden von Paypal und Klarna bereits sechs Mal oder öfter die Ratenfinanzierung des Anbieters genutzt. „Bei mehreren gleichzeitig laufenden Finanzierungen ist es ratsam, diese in einem einzigen günstigen Ratenkredit zu bündeln.

Die Verbraucher sparen auf diese Weise Zinsen und behalten gleichzeitig ihre Ausgaben besser im Blick“, empfiehlt Maier. Wer parallel mehrere Finanzierungen abgeschlossen hat, kann eine Umschuldung in Erwägung ziehen. Auf diese Weise bündeln Betroffene alle offenen Verbindlichkeiten in einem einzigen Ratenkredit und zahlen somit nur noch eine monatliche Rate.

Risiken einer Überschuldung

Um Verbraucher besser vor den Risiken einer Überschuldung zu schützen, hat die EU im Oktober schärfere Regeln für Kleinkredite verabschiedet. Künftig müssen Anbieter auch bei kleinen Finanzierungssummen vor der Auszahlung genau prüfen, ob sich die Antragsteller die Rückzahlung überhaupt leisten können.

Bislang muss eine solche Kreditwürdigkeitsprüfung erst bei Darlehensbeträgen ab 200 Euro erfolgen. In Zukunft werden diese Vorschriften auf Kleinkredite unterhalb dieser Grenze ausgeweitet. So steht es in der novellierten Verbraucherkreditrichtlinie des Rats der Europäischen Union. Die Mitgliedstaaten haben zwei Jahre Zeit, die neuen Regeln umzusetzen.