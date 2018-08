Jetzt ist es auch bei den Volksbanken soweit: Seit dieser Woche können ihre Kunden mit der entsprechenden App auch per Smartphone zahlen. "Mit unserer mobilen Bezahllösung folgen wir den Nutzungsgewohnheiten vieler Kunden, die ihr Smartphone immer griffbereit haben", sagt Andreas Martin, Vorstandsmitglied des Bundesverbandes der Deutschen Volksbanken und Raiffeisenbanken. Die Kassentechnik muss dafür kontaktloses Bezahlen unterstützen – ein großer Teil der Terminals in Deutschland ist aber bereits umgerüstet. Zuvor hatten bereits die Sparkassen einen ähnlichen Service angekündigt. Allerdings ist die Zahlung per Smartphone bisher auf Android-Handys beschränkt. Apple will in diesem Jahr seinen eigenen Bezahldienst Apple Pay in Deutschland auf den Markt bringen.

Diese Beispiele zeigen, dass bargeldloses Zahlen auf dem Vormarsch ist. Vor allem jungen Leute verzichten immer öfter auf Münzen und Scheine. Das bestätigt auch der Supermarkt Edeka Baur, der Filialen in Konstanz, Friedrichshafen, Hilzingen und Gottmadingen betreibt. "Die Anzahl der bargeldlos zahlenden Kunden steigt allmählich aber stetig", erklärt eine Sprecherin. Bis zu einem Betrag von 25 Euro könne man bereits heute in den Märkten von Edeka Baur kontaktlos zahlen.

Auch die Sparkasse Schwarzwald-Baar teilt auf Anfrage mit, dass der bargeldlose Zahlungsverkehr an Bedeutung gewonnen habe. Bedeutet der Aufstieg des mobilen Zahlens im Umkehrschluss das Aus für das Bargeld? Schließlich gibt es viele Argumente für eine Wirtschaft ohne Bargeld. Zum einen, so argumentieren Befürworter einer bargeldlosen Gesellschaft, erleichtert Bargeld kriminelle Geschäfte, Steuerhinterziehung und Schwarzarbeit. Zweitens kosten die Herstellung und die Aufbewahrung von Münzen und Scheinen viel Geld. Bargeld sei „schrecklich ineffizient“, sagte einmal der ehemalige Chef der Deutschen Bank, John Cryan. Und schließlich würde in einer bargeldlosen Gesellschaft der Traum vieler Notenbanker wahr werden. Sie könnten für Spareinlagen Negativzinsen verlangen und so den Konsum in Krisenzeiten stimulieren. Letzteres funktioniert nämlich in einer Bargeld-Gesellschaft nicht, weil die Menschen durch Abhebungen immer Negativzinsen umgehen könnten.

Zu den prominentesten Befürwortern einer bargeldlosen Gesellschaft zählt der Harvard-Ökonom Kenneth Rogoff. "Die allmähliche Abschaffung des Bargelds ist unbestreitbar die einfachste und eleganteste Lösung, um den Zentralbanken eine uneingeschränkte Negativzinspolitik zu ermöglichen", sagt er. Auch Apple-Chef Tim Cook hält Bargeld für überlebt. „Was sollen wir mit dem Zeug?“, fragte er jüngst auf einem Aktionärstreffen in Kalifornien.

Doch vielen Bürger geht das zu weit. Sie wollen nicht Münzen und Scheine verzichten. "Die Deutschen bevorzugen nach unseren Betrachtungen Bargeld vor allem für kleine Bezahlvorgänge im Alltag", teilt die Sparkasse Schwarzwald-Baar mit. Ähnlich sieht das der Vorstandsvorsitzende des Baden-Württembergischen Genossenschaftsverbands (BWGV), Roman Glaser. "Die Menschen sollten die Wahlfreiheit haben, ob sie mit Bargeld oder bargeldlos bezahlen wollen", fordert er. Auch politisch formiert sich Widerstand. "Bargeldnutzung ist ein bürgerliches Freiheitsrecht. Wir treten dafür ein, das Bargeld uneingeschränkt als gesetzliches Zahlungsmittel zu erhalten", schreibt zum Beispiel AfD in ihrem Grundsatzprogramm.

Zumindest die großen Schein stehen schon bald vor dem Aus. So druckt die Europäische Zentralbank schon heute keine 500-Euro-Scheine. Ab 2019 müssen Geschäfte sie auch nicht mehr akzeptieren. In vielen europäischen Ländern wie Frankreich oder Spanien gibt es schon länger Obergrenzen für Barzahlungen.

Trotzdem gibt es nach wie vor Bereiche, in denen Bargeld zumindest einen hohen emotionalen Wert hat. Die Sparkasse Bodensee nennt einige plastische Beispiele dafür: "Das Geld von der Oma, ein Trinkgeld oder das schöne Geräusch, wenn die Münze in das Sparschwein fällt."

"Die Freiheit stirbt zentimerweise" Der Ökonom Helge Peukert von der Universität Siegen, erklärt, warum die Abschaffung von Bargeld aus seiner Sicht gefährlich ist und Grundrechte der Bürger in Frage stellt. Herr Peukert, was spricht im heutigen digitalen Zeitalter eigentlich gegen eine Digitalisierung des Geldes? Eine Abschaffung des Bargelds würde unsere Grundrechte auf Freiheit, Privatsphäre und informationelle Selbstbestimmung in Frage stellen. Bargeld hat viele Vorteile. Man kann zum Beispiel anonym zahlen. Zudem ist man mit Bargeld unabhängig von Hackerangriffen auf unser elektronisches Zahlungssystem und von einem Zusammenbruch des Bankensystems. Aber hätte eine bargeldlose Welt aus ökonomischer Sicht nicht den Vorteil, dass die Zentralbank die Volkswirtschaft noch zielgerichteter durch Negativzinsen steuern könnte? Das sehe ich eher als Nachteil. Denn Negativzinsen sind eine Quasi-Enteignung der Bürger. Sinnvoller als Negativzinsen einzuführen wäre es, in Krisenzeiten jedem europäischen Bürger zum Beispiel 10 000 Euro durch die Zentralbank als Geschenk zu überweisen, um die Wirtschaft anzukurbeln. Negativzinsen sind ein umwegiges Mittel, um die Banken zu retten und dann eventuell die Wirtschaft anzukurbeln. Zeigt nicht das Beispiel Schweden, dass eine bargeldlose Gesellschaft auch in der Praxis funktionieren kann? Schweden ist auch nicht das Paradies auf Erden. Laut Umfragen sind ein Drittel der Schweden kritisch gegenüber einer bargeldlosen Gesellschaft eingestellt. Aber ihnen bleibt nichts anderes übrig als bargeldlos zu zahlen, weil viele Banken und Geschäfte gar kein Bargeld mehr annehmen. Wer in der bargeldlosen Gesellschaft nicht mitmachen will, wird oft als konservativ, nostalgisch oder rückständig bezeichnet. Das halte ich nicht für richtig. Wer würde von einer Abschaffung des Bargelds profitieren? Es gibt eine große Allianz von öffentlichen, halb-öffentlichen und privaten Akteuren, die uns in die bargeldlose Welt hineinmanövrieren wollen. Neben dem Staat und seinen Geheimdiensten treiben vor allem die großen IT-Unternehmen wie Google, Amazon oder Apple das bargeldlose Zahlen voran. Denn für sie sind digitale Zahlungssysteme eine Goldgrube. Die Endstufe dieser Entwicklung ist, dass Privatunternehmen wie Amazon oder Microsoft eine private Parallelwährung herausgeben. Für mich wäre es das Ende der Demokratie, wenn die ohnehin schon mächtigen IT-Unternehmen auch noch über das Geld bestimmen können. Könnte das Datenschutzproblem durch moderne Verschlüsselungstechnik gelöst werden? Nein. Es gibt selbst bei Kryptowährungen keine Verschlüsselung, die nicht durch Sicherheits- und Geheimdienste geknackt werden könnte. Ist die Abschaffung des 500-Euro-Scheins ein erster Schritt zur Abschaffung des Bargelds? Ja. Die Freiheit stirbt zentimerweise. Auch eine Begrenzung von Bargeldzahlungen wie sie in Frankreich, Portugal, Griechenland oder Spanien eingeführt wurde, geht in diese Richtung. Wie kann ich mich dagegen wehren, dass ich zum gläsernen Bürger werde? Man sollte auf die Benutzung eines Smartphones verzichten. Ich zum Beispiel habe kein Handy. Zweitens sollte man so viel mit Bargeld bezahlen wie möglich. Und drittens sollte man zu einer Bank gehen, die ethisch wirtschaftet und investiert. Blicken wir ins Jahr 2030. Werden wir dann noch mit Bargeld zahlen? Ich bin pessimistisch und befürchte, dass sich die Allianz der Bargeld-Gegner durchsetzt, weil die Zivilgesellschaft nicht genug dagegen hält. Fragen: Thomas Domjahn

Initiativen gegen Münzen und Scheine Kleve: Die niederrheinische Kleinstadt wollte eigentlich Ein- und Zwei-Cent-Münzen abschaffen. Stattdessen sollte in Geschäften und Supermärkten mit dem Einverständnis der Kunden einfach der Preis auf- oder abgerundet werden. Doch mittlerweile haben die Händler das Projekt wieder abgebrochen. Viele Kunden hätten sich unter dem Strich benachteiligt gefühlt, da in der Summe öfter auf- als abgerundet worden sei. Zudem standen viele Händler in der Pflicht, abweichende Kassenbestände dem Finanzamt erklären zu müssen

Im Bahnhofsviertel der holländischen Hauptstadt kann mittlerweile nur noch bargeldlos gezahlt werden. Selbst um ein Brötchen zu kaufen, muss man seine Geldkarte zücken. Damit will die Stadt die Klein- und Drogenkriminalität bekämpfen. Denn für Ganoven gibt es in den Geschäften kein Geld mehr zu erbeuten. Schweden: Das Land gilt als Vorreiter des bargeldlosen Zahlens. Viele Restaurants und Geschäfte nehmen gar keine Scheine und Münzen an. Selbst auf den Flohmärkten in Stockholm ist das Zahlen mit der in Schweden entwickelten Smartphone-App Swish üblich. Sogar Obdachlose haben das Bezahlsystem übernommen. Inzwischen nutzen fast nur noch ältere Menschen in ländlichen Regionen Swish nicht. Die Notenbank denkt sogar darüber nach, eine eigene elektronische Währung, die E-Krone, einzuführen.

