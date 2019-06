Volkswagen, Daimler, BMW und Audi: Die Liste der Autokonzerne, die im Verdacht stehen, Abgaswerte manipuliert zu haben oder dies bereits längst zugegeben haben, ist lang. Auch Zulieferer wie Bosch, Conti oder ZF Friedrichshafen hatten dabei möglicherweise ihre Finger im Spiel.

In einer Sammelklage von US-Anwälten, die dem SÜDKURIER vorliegt, wird ZF Mitverschwörung bei CO2-Abgasmanipulationen bei Audi-Fahrzeugen vorgeworfen. Beklagte in dem seit Ende 2017 anhängigen Verfahren sind Audi und Bosch. ZF und andere Zulieferer werden in dem Papier als „Co-Conspirator“ bezeichnet. Konkret geht es um CO2-Schummeleien mit Hilfe intelligenter Getriebe. Die Mitwirkung von ZF sei, so die Kläger, „wahrscheinlich“. Die Faktenfindung dauere aber noch an.

ZF verwies darauf, „in dieser Klage weder als Beklagte geführt noch benannt“ zu werden. Zudem seien ZF „keine behördlichen Untersuchungen zu dieser Thematik gegen ZF“ bekannt. Wir haben einen Autoexperten und einen Umweltfachmann zu diesem Themenkomplex befragt und ihre Sicht der Dinge für Sie zusammengefasst: