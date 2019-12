Tree, two, one, Lift-Off – Der Termin für das Jahrespressegespräch beim Satellitenbauer Airbus in Immenstaad war gut gewählt. Pünktlich um 18.29 am Donnerstagabend konnten die versammelten Journalisten den Start des Astronauten-Helferleins Cimon 2 mitverfolgen – zwar nicht vor Ort, aber immerhin auf dem Handy eines hochrangigen Airbus-Mitarbeiters. „Jetzt ist er oben“, sagte Dietmar Pilz, Standort-Chef von Airbus, just in jenem süddeutschen Werk, das den Mini-Roboter in großen Teilen entwickelt hat.

US-Milliardär Elon Musk. | Bild: AFP

In einer Dragon-Kapsel, die an der Spitze einer Falcon-9-Rakete montiert war, machte sich die kleine Intelligenzkugel auf den Weg zur Internationalen Raumstation ISS. Die Falcon-Rakete wird von Space-X, der Raumfahrtfirma des US-Milliardärs Elon Musk gebaut.

Alexander Gerst spielt auf der ISS mit Cimon-1, einem intelligenten Kleinroboter. | Bild: airbus

Übrigens: Der Vorgänger von Cimon-2 ist mittlerweile wieder gelandet – in Friedichshafen und wird dort von Experten untersucht und seine Daten ausgewertet.