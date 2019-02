von Stefan Stahl

Sehen so leidende Männer aus? Ehe die Airbus-Jahrespressekonferenz im südfranzösischen Toulouse beginnt, strahlen die drei Manager für die Fotografen, ja sie umarmen sich, so als wollten sich die Chef des Luftfahrtkonzerns an dem Tag, an dem sie das Mega-Flugzeug A380 beerdigt haben, zusammenscharen.

Der Deutsche Tom Enders gibt das Ruder bei Airbus ab und will sich mit 60 zur Ruhe setzen. Er führt Airbus seit 2012. | Bild: Remy Gabalda/afp

Enders geht, ein Franzose kommt

Die beiden Deutschen, der scheidende Airbus-Boss Tom Enders und sein Finanz-Experte Harald Wilhelm, der zu Daimler geht, nehmen den deutlich kleineren 50-jährigen Franzosen, Guillaume Faury, in die Mitte. Letzterer wird im April die Geschäfte seines mit 60 Jahren abtretenden Vorgängers übernehmen.

Der Franzose Guillaume Faury, 50, wird Tom Enders auf den Airbus-Chefsessel nachfolgen. Bei Airbus wird der Vorstandposten immer abwechselnd mal mit einem Deutschen, mal mit einem Franzosen besetzt. | Bild: Remy Gabalda/afp

Enders erweist dem Kollegen vor dessen Einstand auf dem Vorstandsposten einen kollegialen Dienst. Denn es ist der Deutsche, der den Mut aufbringt, einen europäischen Traum zu begraben. Der Name des großen, hageren Managers wird auf Dauer mit dem Ende des A380 verbunden sein.

Damals war die Neugier groß: Der A380 wird im Juni 2005 bei der Luftfahrtmesse in Le Bourget bei Paris vorgestellt. Die französische Air France hielt sich zurück und kaufte selbst nur zehn Stück des XXL-Modells. Bild: AFP | Bild: Pierre Verdy/afp

Der sonst an diesem Tag befreit wirkende Enders schaltet das Lächeln aus, als er auf den A380 zu sprechen kommt. Die Entscheidung habe ihm Schmerzen bereitet, räumt er ein. Tausende Mitarbeiter hätten Fleiß, Schweiß und Geld in den Jet gesteckt. „Aber Entscheidungen dürfen nicht auf Emotionen, sondern müssen auf Fakten gründen“, sagt Enders auf Englisch, der Geschäftssprache des Unternehmens.

Dicker Brummer, dickes Problem

Die Fakten sprechen schon länger gegen eine weitere Produktion des A380. Denn der dicke Euro-Brummer wurde für Airlines zu einem dicken Problem. So drängte etwa der größte A380-Kunde, die Fluglinie Emirates, darauf, dass neue Maschinen des Typs weniger Sprit verbrauchen. 162 Stück des A380 hat Emirates bestellt, 109 sind ausgeliefert.

Großkunde Emirates hatte ursprünglich 162 Exemplare des A380 bestellt. Jetzt kommt man mit 123 aus. Davon sind 109 schon im Einsatz. | Bild: dpa

Der Preiskampf unter den Airlines ist brutal. Da kommt es auf jeden Euro pro Sitzplatz an, der sich einsparen lässt. Daher haben die Emirates-Scheichs den Triebwerkshersteller Rolls Royce unter Druck gesetzt, eine sparsamere Turbine zu bauen. Doch nach Informationen dieser Redaktion kamen die Scheichs und die Briten nicht auf einen Nenner. Dadurch geriet aber wiederum Airbus unter Druck.

Scheichs kaufen kleinere Airbus

Denn es war schnell klar, dass Emirates ihre A380-Bestellungen von 162 auf 123 Maschinen herunterschrauben wird. Weil aber Emirates der bei weitem wichtigste Kunde für das Flugzeug ist, wird dieser Beschluss als Todesstoß für die Maschine gedeutet. Denn die Scheichs hatten zugleich signalisiert, statt noch ausstehender A380-Bestellungen lieber kleinere Flugzeuge der Europäer kaufen zu wollen.

Da zuvor die australische Fluglinie Qantas einen Auftrag über acht der großen Maschinen zurückgezogen hatte, war klar, wohin die Reise geht. Der A380 erleidet damit ein ähnliches Schicksal wie das Überschall-Flugzeug Concorde: Die Maschine wird eingestellt. Alle Komfort- und Sicherheits-Argumente halfen dem A380 nicht. Das Flugzeug scheitert an ökonomischen Fakten, auch wenn es für Airbus im Gegensatz zu früher zumindest keine Verluste mehr produziert.

Diese Zahlen sind erfreulich

Auch ansonsten wartet Airbus mit erfreulichen Zahlen für 2018 auf. Weil die Nachfrage nach kleineren zivilen Flugzeugen gut ist und sich auch die Airbus-Militärsparte im Aufwind sieht, zog der Umsatz um acht Prozent auf 63,7 Milliarden an. Der Gewinn nahm sogar deutlich Fahrt auf, nämlich um 29 Prozent auf etwa 3,1 Milliarden Euro. So sollen die Aktionäre eine Dividende von 1,65 Euro im Gegensatz zu 1,50 Euro im Vorjahr erhalten.

In Toulouse: Vorstandschef Tom Enders (links), Harald Wilhelm (Mitte), Airbus-Vorstand, und Guillaume Faury, Präsident von Airbus Commercial Aircraft und Nachfolger von Endeers, stellen sich der Presse vor der Präsentation der Airbus-Bilanz von 2018. Die Zukunft gehört den kleinen Spritsparern wie dem A320 neo – hier im Modell. | Bild: dpa

Und was passiert mit den Mitarbeitern? Konzernweit ist die Zahl um drei Prozent auf 133 671 gestiegen. Aber im A380-Bereich droht Unruhe auszubrechen. Schließlich sprach Enders davon, dass man mit den Gewerkschaften sprechen wolle. Es geht um 3000 bis 3500 Jobs rein im Airbus-Reich, die von der Einstellung des A380 in den nächsten drei Jahren betroffen sein könnten. Dabei sind Stellen bei Zulieferern auch in Bayern nicht mitgezählt.

Beschäftigte werden wohl wechseln

In Toulouse spricht aber kein Manager von betriebsbedingten Kündigungen. Es besteht die Hoffnung, dass Beschäftigte aus dem A380-Bereich in andere Programme wechseln können, ob in Hamburg oder auch beim Airbus-Zulieferer Premium Aerotec in Augsburg. Die Auftragslage ist ausgezeichnet. Rein rechnerisch sind die Fabriken bis zu zehn Jahre ausgelastet.