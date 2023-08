Der Fall Larry Nassar

In den USA wird Sportarzt Larry Nassar 2018 zu bis zu 175 Jahren Haft verurteilt. Im Prozess wurden wegen der Vorwürfe des sexuellen Missbrauchs werden mehr als 150 noch aktive beziehungsweise frühere Turnerinnen gehört. Zu ihnen zählt die mehrfache Olympiasiegerin Simone Biles, deren psychischen Probleme im Zusammenhang mit den Übergriffen selbst bei den Sommerspielen 2021 in Tokio zu Startverzichten führte. Nassar gestand die Taten.

Der Fall Peng Shuai

Tennisspielerin Peng Shuai aus China erklärt 2021 via Social Media, der hochrangige Politiker Zhang Gaoli habe sie 2018 erst zum Sex und dann zu einer sexuellen Beziehung gedrängt. Sorgen um die Sportlerin, portpolitische Verwicklungen und später plötzlich Erklärungen, wonach alles ein Mißverständnis sei, folgen.

Der Fall Stefan Lurz

Anfang 2022 akzeptiert der frühere Schwimm-Bundestrainer Stefan Lurz einen Strafbefehl wegen sexuellen Missbrauchs. Das Amtsgericht Würzburg hatte eine sechsmonatige Bewährungsstrafe und eine Strafe von 1500 Euro – zu zahlen an die Opferschutz-Organisation Weißer Ring – verhängt. Eine Sportlerin hatte Lurz vorgeworfen, sie während ihrer Jugendzeit – rund zehn Jahre zuvor – zweimal sexuell missbraucht zu haben.

Der Fall Andre Fuhr

Andre Fuhr werden keine sexuellen Verfehlungen vorgeworfen, den Darstellungen früherer Schützlinge zufolge ist der Handball-Trainer aber offenbar ein Kontrollfreak, der – vom Erfolgsstreben besessen – Spielerinnen das Leben verleidete. Das wird publik, nachdem die Spielerinnen Mia Zschocke und Amelie Berger Bundesligist Borussia Dortmund im September 2022 Knall auf Fall verlassen und Fuhr schließlich freigestellt wird.

Der Fall Jens Birkner

Bei Fuhrs früherem Verein HSG Blomberg-Lippe gerät dann im Januar 2023 durch Äußerungen zweier ehemaliger Spielerinnen Trainer Steffen Birkner in den Fokus. Auch ihm wird Rücksichtslosigkeit vorgeworfen. Die frühere Athletiktrainerin Jessica Bregazzi aus Pforzheim sagt dem „Spiegel“ dazu: „Einigen Spielerinnen, die sich während des Krafttrainings bei mir ausweinten, weil sie mental so stark angeschlagen waren, habe ich empfohlen, sich in psychotherapeutische Behandlung zu begeben.“ Die Verhältnisse bei der HSG hätten auch sie dehr belastet und zum Abbruch ihrer Zelte geführt, so Jessiva Bregazzi.

Sonderfälle

Unter anderem Vorwürfe von Ex-Weltmeisterin Pauline Schäfer bringen ab 2020 Turn-Trainerin Gabi Frehse in Erklärungsnot. Außer um Schikane selbst von Minderjährigen, geht es um die willkürliche Gabe von Medikamenten. Im März 2023 stellt die Staatsanwaltschaft ihre Ermittlungen ein.

Nicht mehr ermittelt werden kann gegen den bereits 2001 verstorbenen Werner Lange. Gegenüber seinem langjährigen Trainer Lange erhebt Jan Hempel, Olympia-Medaillengewinner im Wassersprung in einer ARD-Doku 2022 den Vorwurf, ihn als Kind wie als Erwachsener sexuell missbraucht zu haben – über insgesamt 14 Jahre. Vom Deutschen Schwimm-Verband, der nicht eingeschritten sei, fordert Hempel später eine Entschädigung in Millionenhöhe.

Erst kürzlich starb Tennis-Funktionär Dirk Hordorff, dem mehrere Spieler erst vor Monaten Übergriffe vorgeworfen hatten. rks