Lionel Messi krönt sein Lebenswerk, am Ende dieser Fußball-WM feiert Argentinien statt Titelverteidiger Frankreich. Es ist ein Triumph der südamerikanischen Leidenschaft über gallische Ausnahmekönner. Ein Finale, wie es dramatischer nicht hätte sein können. Das Beste dieser umstrittenen WM kam zum Schluss. Dass Messi auf seine alten Tage noch den WM-Titel gewinnt, beschert dem Turnier ein fast schon kitschiges Ende.

Sportlich waren diese Titelkämpfe durchaus bemerkenswert. Es gab anders als vor vier Jahren keine Ausschreitungen, die Spiele waren meist fair und oftmals dramatisch, die Zuschauer sahen tolle Tore und mit Marokko schaffte es erstmals ein Team aus Afrika ins Halbfinale. Die WM wird als 200-Milliarden-Euro-Sause in Erinnerung bleiben. Was sie gebracht hat in Sachen Menschenrechte, ob die Versprechungen zur Nachhaltigkeit eingehalten werden, ob der Fußball davon profitieren wird, oder nur das Fifa-Konto, wird sich erst in einigen Jahren zeigen.