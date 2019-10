Erste Erkenntnisse von Bundespolizei, Brandermittlern der Landespolizei Berlin und der Eisenbahnuntersuchungsstelle des Bundes deuten darauf hin, dass das Feuer in einem Fan-Sonderzug in Berlin durch einen technischen Defekt ausgelöst wurde. Das haben Ermittler am Montag in der Hauptstadt mitgeteilt.

Jetzt werden Zeugen gesucht

Die Ermittlungen dauern allerdings an, die Polizei sucht nun Zeugen des Geschehens. Bei dem Brand in zweiten Waggon des Sonderzugs mit Fans des SC Freiburg wurden vier Menschen leicht verletzt.

Der Zug mit rund 700 Fahrgästen stoppte nach Ausbruch des Feuers in Höhe des S-Bahnhofs Bellevue und wurde geräumt. Wegen des Brands war der Zugverkehr auf der Berliner Stadtbahn für Stunden unterbrochen.

Berlin/Freiburg Sonderzug mit Freiburg-Fans in Flammen: Bahnunternehmen schließt technischen Defekt aus Das könnte Sie auch interessieren

Die Fangemeinschaft „Supporters Crew Freiburg“ hatte bereits am Wochenende auf ihrer Facebook-Seite von einem technischen Defekt als Brandursache berichtet. Die Fans wurden nach dem Zwischenfall zum nahen Berliner Hauptbahnhof gebracht, von wo aus sie die Heimreise antreten konnten.

Sie waren zum Spiel ihres Vereins gegen den FC Union Berlin in die Hauptstadt gekommen. (AFP)