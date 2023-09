Zum Warntag am 14. September 2023 kann es laut werden in Deutschland. Im ganzen Land muss mit aufheulenden Sirenen und Warn-Benachrichtigungen auf verschiedenen Kanälen gerechnet werden. Der Grund: Der Bund, die Länder und viele Kommunen testen an diesem Tag ihre Warninfrastruktur.

Welche Warnsysteme in Radolfzell in Baden-Württemberg zum Warntag einem Stresstest unterzogen werden, ob es überhaupt ein funktionierendes Sirenensystem gibt und wie man sich auf den Warntag vorbereiten sollte, erfahren Sie in diesem Artikel.

Warntag 2023: Wann geht es los?

Deutschlandweit wird die Bevölkerung am 14. September probeweise um 11 Uhr über verschiedene Kanäle gewarnt, wie das Bundesinnenministerium und das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe (BBK) mitteilte.

Je nach potentieller Gefährdungslage sollen dann die Warn- und Informationskapazitäten der Länder, Städte und Kommunen getestet werden. Im Kreis Konstanz gehören zu möglichen Katastrophen-Szenarien Waldbrände, Bombenfunde, Raketenangriffe, Hochwasser, Schadstoffe in Luft und Trinkwasser oder Erdbeben im Hegau.

Doch über welche Warninfrastruktur verfügt überhaupt die Kreisstadt Radolfzell, worauf müssen sich die Bürgerinnen und Bürger einstellen?

Warntag im Landkreis Konstanz: Stadt Radolfzell hat kein Sirenensystem

Die Pressestelle der Stadt Radolfzell verweist darauf, dass der bundesweite Warntag vom Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe und dem Land Baden-Württemberg gesteuert werde. "Die Stadt hat nichts damit zu tun und plant daher auch nichts", erklärt Pressesprecherin Julia Frey.

Die Stadt Radolfzell verfüge ohnehin seit vielen Jahren nicht mehr über ein Sirenenwarnsystem. Wenn andere Warnsysteme wie das Cell Broadcast (SMS innerhalb eines Funknetzes) ausfallen, seien die Feuerwehrhäuser besetzt und Anlaufstelle für Bürger. "Notrufe können über die dort bestehende Funkverbindung abgesetzt werden", erklärte Frey.

Warntag in Radolfzell: Warnung auf unterschiedlichen Kanälen

Der Hintergrund: Zur Warnung der Bevölkerung nutzen Bund, Länder und die beteiligten Kommunen alle verfügbaren Kommunikationskanäle. So etwa auch das vom Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe (BBK) betriebene Modulare Warnsystem (MoWaS), die Warn-App Nina, Cell Broadcast sowie eine Vielzahl von Medien und Rundfunksendern.

Wie sollte man sich am Warntag in Radolfzell verhalten?

Über den Warntag informieren können sich die Bürgerinnen und Bürger auf der Homepage www.bundesweiter-warntag.de. Darüber hinaus sei keine spezielle Vorbereitung auf diesen Tag notwendig, wie der Konstanzer Sprecher Benedikt Brüne mitteilte.

Da Radolfzell zudem über kein Sirenenwarnsystem verfügt, werden die Bewohner den Aktionstag voraussichtlich auch nur über das Mobiltelefon, Apps, das Radio oder über das Fernsehen mitbekommen.