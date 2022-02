New York vor 5 Stunden US-Richter verpflichtet Trump zu Aussage in Finanzermittlungen in New York Ein New Yoker Richter hat den früheren US-Präsidenten Donald Trump verpflichtet, im Zuge von Finanzermittlungen über sein Immobilienimperium unter Eid auszusagen.

Auf diesem Foto vom 11. Januar 2017 steht der damalige US-Präsident Donald Trump mit seinen Kindern Ivanka und Donald Jr. während einer Pressekonferenz von Trump im Trump Tower in New York. – Ein US-Richter entschied am 17. Februar 2022, dass der ehemalige Präsident Donald Trump im Rahmen der zivilrechtlichen Untersuchung des Staates New York über angebliche betrügerische Geschäftspraktiken seines Familienunternehmens unter Eid aussagen muss. Staatsrichter Arthur Engoron wies Trump und seine beiden ältesten Kinder Donald Jr. und Ivanka an, den Vorladungen der New Yorker Generalstaatsanwältin Letitia James Folge zu leisten. | Bild: TIMOTHY A. CLARY/ AFP