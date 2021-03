Die Runde war zäh, aber das Ergebnis ist klar. Der kleine Osterurlaub von dem viele träumten, kommt nicht. Stattdessen gibt es über die Feiertage einen knallharten Lockdown. Von Gründonnerstag erstarrt die Republik erneut in einem verordneten Stillstand.

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) bei der Pressekonferenz nach den Beratungen. | Bild: Michael Kappeler/dpa

Es mag gute Gründe für den Versuch geben, einige Tage lang mit einem radikalen Schnitt die Ausbreitung des Virus zu stoppen. Mit halbherzigen Beinahe-Lockdowns kommt Deutschland jedenfalls nicht weiter. Trotzdem hat die Vereinbarung von Bund und Ländern zu viele Haken und Widersprüche, um plausibel zu wirken.

Die Flugreise nach Mallorca ist auch an Ostern möglich, der Kurztrip mit dem Wohnmobil in den Schwarzwald nicht. Wer bitte soll das verstehen? Seit einem Jahr kämpft die Nation gegen die Pandemie und noch immer greift sie bei jedem Hochschnellen der Inzidenzahlen ohne Rücksicht auf Kollateralschäden zum Holzhammer. In Tübingen demonstriert ein tüchtiger Oberbürgermeister, dass es auch anders geht.