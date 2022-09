Rheinland-Pfalz vor 4 Stunden Lebenslange Haft wegen Mordes nach Maskenstreit Nach einem Maskenstreit erschoss ein Kunde in einer Tankstelle im rheinland-pfälzischen Idar-Obersteineinen den jungen Tankstellen-Mitarbeiter. Nun muss der Täter dafür sehr lange ins Gefängnis.

Rheinland-Pfalz, Idar-Oberstein: Polizisten sichern am frühen Morgen des 19. Septembers 2021 eine Tankstelle, in der am Vortag ein damals 49-Jähriger einem 20 Jahre alten Kassierer in den Kopf geschossen hat. | Bild: Christian Schulz, dpa