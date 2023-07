Politik vor 45 Minuten

Bundesregierung will Kindergrundsicherung auf den Weg bringen: Was Familien darüber wissen müssen

Die Bundesregierung will die Kindergrundsicherung noch in ihrer Legislaturperiode einführen. Familien sollen so leichter an staatliche Leistungen kommen. Ein Gesetz dafür soll nun nach langem Streit kommen.