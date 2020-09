von Karsten Schmalz

Am Samstag, den 12. September 2020 findet ab 18:30 Uhr in der Lindenbachhalle in Stuttgart-Weilimdorf ein Bürgerdialog der AfD-Bundestagsfraktion statt. Drei Bundestagsabgeordnete aus Baden-Württemberg sprechen zu folgenden Themen: Dr. Dirk Spaniel: Die Zukunft des Automobils Jürgen Braun: Corona-Panik, Bürger- und Menschenrechte in Gefahr Thomas Seitz: Grundrechte in Gefahr

