Ermittler haben bundesweit Räume der Klimaaktivisten der Gruppe „Letzte Generation“ durchsucht. Es gehe um elf Objekte im gesamten Bundesgebiet, sagte Staatsanwalt Cyrill Klement im brandenburgischen Neuruppin am Dienstag.

Ermittelt werde gegen „etwas mehr als elf Personen“ wegen Störung öffentlicher Betriebe. Geprüft werde aber auch der Verdacht der Bildung einer kriminellen Vereinigung. Zuerst hatte die „B.Z.“ berichtet.

Hintergrund sind laut Klement mehrere Attacken von Klimaaktivisten seit April auf Anlagen der Raffinerie PCK Schwedt. Dabei sei unter anderem die Ölzufuhr unterbrochen worden. In einigen Fällen sei es beim Versuch geblieben.

Das meint Kretschmann Den Klimaaktivisten der „Letzten Generation“ fehlt nach Einschätzung von Ministerpräsident Winfried Kretschmann der Rückhalt der Gesellschaft für anhaltende Blockaden. „Ich halte deren Aktionen nicht für sinnhaft“, sagte der Regierungschef am Dienstag in Stuttgart. Man müsse prüfen, ob man die Bevölkerung mit solchen Aktionen gewinne oder verliere. „Und das ist ziemlich eindeutig. Also macht es keinen Sinn“, sagte der Grünen-Politiker. Es müsse zwar mit den Klimaaktivisten geredet werden, „aber die sind da ein bisschen verbohrt, finde ich“. Mit ihrem Vorgehen schadeten sie der Klimabewegung statt ihr zu nützen. „Das ist mein ganz klares Urteil“, sagte Kretschmann.

