„In Baden-Württemberg war ich sicher", sagte Nadia Murad gestern in Oslo. Heute erhält die Jesidin den Friedensnobelpreis. 2015 war sie über das Hilfsprogramm für jesidische Frauen und Mädchen nach Baden-Württemberg gekommen. Bei der Nobelpreis-Zeremonie in Oslo ist Ministerpräsident Winfried Kretschmann ihr persönlicher Gast. SÜDKURIER-Korrespondentin Ulrike Bäuerlein hat ihn kurz vor der Zeremonie zum Interview getroffen.

Gemeinsames Interview mit Ministerpräsident Kretschmann vor der Preisverleihung. In der Mitte Ulrike Bäuerlein, Redakteurin beim SÜDKURIER, und Katharina Thoms vom SWR. | Bild: Bäuerlein, Ulrike

Herr Kretschmann, auf Ihre Initiative ist auch Nadia Murad nach Deutschland gekommen. Wie fühlen Sie sich heute, an dem Tag, an dem sie den Friedensnobelpreis erhält?

Das ist ein ungemein bewegender Tag. Es macht einen wirklich glücklich. Es war richtig und wichtig, ihr und ihrem Volk zu helfen, es ist die richtige Frau, die heute den Friedennobelpreis erhält. Und es ist ein großes Signal, dass Völkermörder nicht den Sieg davontragen, dass sie nicht ungeschoren bleiben und dass sie vor Gericht kommen. Das ist ein ganz wichtiger Tag, nicht nur für Nadia Murad und ihr Volk, sondern für uns alle.

Wie erleben Sie Nadia Murad heute?

Sie ist nach wie vor eine zurückhaltende bescheidene Frau, der man diese Kraft gar nicht so zutraut. Aber die kommt wirklich aus der Tiefe ihres Inneren heraus, man spürt diese Kraft. Aber man spürt auch, dass ihr und ihrem Volk wirklich Schlimmes angetan wurde. Nach dem, was wir von den Nazis wussten, habe ich überhaupt nicht geglaubt, dass es so etwas noch einmal geben könnte. Es ist berührend und deprimierend zugleich, dass es solche Taten in der Menschheit überhaupt noch gibt, solche Fanatiker und Terroristen.

Was wünschen Sie Nadia Murad?

Ich wünsche ihr und ihrem Volk, dass sie ihre schweren Erlebnisse überwinden können und tatsächliche eine neue Heimat finden. Ihre Aussage, dass sie bei uns eine zweite Heimat gefunden hat, freut mich auch als baden-württembergischer Ministerpräsident besonders. Dass die jungen Frauen sehr strebsam sind, Berufe ergreifen und auf diesem Weg auch etwas zurückgeben wollen, ist sehr ergreifend. Man spürt und sieht: Es ist richtig, was man da tut. Menschen eine zweite Heimat geben, oder, wie eine Frau heute gesagt hat, ein zweites Leben. Wenn wir als wohlhabende Region so etwas tun können, ist es gut. Und wir uns auch immer dazu verpflichtet fühlen, Menschen, die so in Not sind, helfen zu können und ihnen dieses zweite Leben zu schenken, wenn sie so Schlimmes erlebt haben.