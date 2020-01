Organspende vor 14 Stunden

Doppelte Widerspruchslösung: So haben die Abgeordneten aus unserer Region abgestimmt

Der Bundestag hat sich gegen eine radikale Wende bei der Organspende ausgesprochen. Auch künftig bleibt die ausdrückliche Zustimmung des Betroffenen Voraussetzung für eine Organentnahme. Gegen den Entwurf von Jens Spahn und Karl Lauterbach stimmten am Donnerstag 379 Abgeordnete, dafür 292. Drei Abgeordnete enthielten sich. So haben die Abgeordneten in unserer Region gestimmt.