Wenn die Raketen einen Funkenregen an den Himmel zaubern, dann macht das etwas mit den Menschen. Sie stehen da, in Gruppen, staunen, jubeln oder sind ganz still. Viele – nicht alle, aber viele – Menschen mögen Feuerwerk. Warum soll man es ihnen wegnehmen? Im Idealfall lehrt uns der Blick ans erstrahlende Firmament, besonders in der Gruppe, dass wir alle nur der Teil eines großen Ganzen sind. Feuerwerk kann diese Magie entfalten.