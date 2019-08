Tausende von Zuschauern aus der Schweiz, weiten Teilen Deutschlands sowie Touristen aus aller Welt wohnten dem traditionellen Rheinfall-Feuerwerk „Fire on the rocks“ über einem der größten Wasserfälle Europas bei. Anlass war der Schweizer Nationalfeiertag am 1. August. In einer halbstündigen Show tauchten die Feuerwerker die ohnehin schon beeindruckende Kulisse in bunte Farben und Formen, akustisch begleitet von den Explosionen der Sprengsätze und dem Rauschen des fallenden Wassers.

4300 Feuerwerkskörper wurden bei Feuerwerk zum 1. August über den Rheinfall in die Luft geschossen.| Bild: Peter Rosa