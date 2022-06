Zwei Jahre musste Freiburg pandemiebedingt auf sein Zeltmusikfestival neben dem Tierpark Mundenhof verzichten, das seit 1983 jeden Sommer über die Bühne ging. „Nun nimmt der alte Dampfer wieder Fahrt auf“, sagte Dieter Pfaff auf der Pressekonferenz. Nachdem sich Marc Oßwald von Vaddi Concerts 2020 aus der Geschäftsführung zurückgezogen hatte, übernahm der langjährige technische Leiter des Festivals diese Aufgabe.

Mit der Pressesprecherin Hanna Teepe hat Pfaff nun eine zweite Geschäftsführerin mit ins Boot geholt. Das ZMF möchte sich nach und nach verjüngen. Gründer Alexander Heisler ist aber immer noch mit dabei und unter anderem für die traditionelle ZMF-Gala zuständig, die am 24.7. mit dem Philharmonischen Orchester Freiburg unter dem Motto „Zukunftsmusik“ über die Bühne geht.

Mit Element of Crime um den charismatischen Bandleader Seven Regener eröffnet eine zeitlose Folkrockband das Festival am 13. Juli. Niedeckens BAP (20.7.) und der Alpenrocker Hubert von Goisern (27.7.) sind erfahrene Stammgäste im großen Zirkuszelt.

Saga: Die kanadische ProgRock-Band kommt zum Freiburger Zeltmusikfestival. | Bild: Shooter Promotions GmbH

Dass zwei erfolgreiche Bands der 80er-Jahre – The Robert Cray Band mit ihrem treibenden Bluesrock (18.7.) und Saga mit melodiösem Progressive Rock (19.7.) – nur im kleinen Spiegelzelt zu hören sind, überrascht etwas, verspricht aber besondere Konzerterlebnisse.

Mit Clueso (15.7.), Johannes Oerding (25.7.) und Bosse (29.7.) ist kommerziell erfolgreicher Deutschpop in unterschiedlichen Ausprägungen im Zirkuszelt zu erleben.

Herbie Hancock: Einer der ganz Großen kommt nach Freiburg. | Bild: Nick Letellier/ZMF Freiburg

Mit dem britischen Songwriter James Blunt am 19. Juli, der amerikanischen Bluesrocksängerin Beth Hart (23.7.) und der Jazzlegende Herbie Hancock (30.7.) sind auch internationale Stars im Programm, was sich auf die Ticketpreise niederschlägt.

Die stilistische Bandbreite ist wie immer weit gefächert. Nur der in den vergangenen Jahren stärker vertretende HipHop fehlt. Kabarett gibt es zweimal im Zirkuszelt mit Martina Schwarzmann (18.7.) und Kultkomiker Helge Schneider (26.7.), Brassmusik-Freunde kommen bei der Wiener Kultband Mnozil Brass (17.7.), der tanzbaren Mucke von Meute (22.7.) und der speziellen Melange von Salsa und Ländler bei „CubaBoarisch“ (20.7.) auf ihre Kosten.

Ganz spezielle Mischung: Bei „CubaBoarisch“ vermengen sich Salsa und Ländler. | Bild: Rumberger Martin/ZMF Festival

Weltmusik, Folkrock und Balkanbeats gibt es eine Menge, unter anderem mit Bukahara (28.7.), Äl Jawala (23.7.), Les Yeux d‘La Tête und dem Kaiserstühler Mundartrock von Fisherman‘s Fall (26.7.). Nur Dieter Thomas Kuhn, der in der Vergangenheit mit Schlaghosen und Brusthaartoupet regelmäßig für zwei ausverkaufte Konzerte sorgte und Schlagerfans glücklich machte, fehlt im Programm. Dafür treten Roy Bianco & Die Abbrunzati Boys an (25.7.), um dem Italo-Schlager ihre Reverenz zu erweisen.

Viele Angebote am Abend sind kostenlos

Bislang ist keine Maskenpflicht und auch keine Einlassbeschränkung für die Zelte und das Festivalgelände geplant. Besonders beim Festival sind die vielen kostenlosen Angebote auf dem weitläufigen, abends illuminierten Gelände.

Viele Nachwuchsbands sind hier zu erleben, aber auch Kleinkunst und spezielle Angebote für Kinder und Jugendliche. Mit den Clubnights im Spiegelzelt an jedem Freitag- und Samstagabend spricht man gezielt ein junges Publikum an. Einer der Höhepunkte: 25 Jahre Root Down meets ZMF am 16. Juli mit Jimpster und Rainer Trüby.

Wer in Zukunft das Booking beim ZMF übernimmt, ist noch nicht geklärt. Die Festivalmacher hoffen, auch langfristig trotz des in unmittelbarer Nachbarschaft entstehenden neuen Ortsteils Dietenbach auf dem attraktiven Festivalgelände im Grünen bleiben zu können.

Da kann man auch mit einem Glas Wein auf einem Hügel sitzen und einem Star aus der Ferne zuhören. Diese spezielle ZMF-Atmosphäre möchte man nicht verlieren.

Zeltmusikfestival Freiburg, 13.-31. Juli 2022, Tickets gibt es hier.