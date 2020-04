April, April! Jedes Jahr schicken wir unsere Mitmenschen mit Unwahrheiten in den April – wenn auch nicht ganz ernst gemeint. Was in normalen Zeiten vielerorts üblich und witzig ist, sollte während Corona nur mit Bedacht stattfinden.

Eines vorneweg: Humor ist wichtig! Und ohne ihn wäre das Leben nur halb so spannend. Gerade jetzt sollte nicht auf das Lachen verzichtet werden, erscheint doch ansonsten alles ernst. Dennoch ist wegen der Covid-19-Pandemie besonderes Fingerspitzengefühl gefragt.

Auf die Würze kommt es an

Scherze zum Corona-Thema sind immer eine Gratwanderung. Man sollte gerade bei Social Media-Plattformen darauf achten, dass man keine Witze macht, die Nachrichten bezüglich Corona verfälschen. Diese können im Internet schnell geteilt und damit verbreitet werden. So kann es zur Verbreitung von Fake News kommen – auch wenn vom Urheber nicht beabsichtigt. Das Bundesgesundheitsministerium bittet bei Twitter ebenfalls um Rücksicht:

Wann Corona-Aprilscherze okay sind Natürlich können Scherze zu Covid-19 auch witzig sein. Es kommt immer darauf an, in welchem Umfeld man sie äußert. Im familiären Kreis oder unter Freunden ist die Gefahr einer Fehlinterpretation geringer als auf dem unpersönlichen Kommunikationsweg im Internet. Den Aprilscherz am Ende als unwahr aufzulösen oder beispielsweise im Internet mit einem Hashtag zu kennzeichnen, ist eine Möglichkeit der Fake-News-Vorbeugung.

Aprilscherz der Stadt Erfurt

Das Standesamt im thüringischen Erfurt konnte sich einen Aprilscherz zum derzeitigen Thema Nummer eins nicht verkneifen. Laut einer Spaß-Pressemitteilung habe das Amt ein Namensverbot ausgesprochen. Ab sofort dürften Eltern ihre Töchter nicht mehr Carola oder Corina nennen – wegen der lautmalerischen Nähe zum Coronavirus. Für Kinder sei es kein guter Start ins Leben, mit einem tödlichen Virus in Verbindung gebracht zu werden.

Darf ich oder darf ich nicht? Diese Frage sollte man sich unbedingt stellen, bevor man Aprilscherze zu Corona äußert. | Bild: Marcus Brandt, dpa

Zudem müssten sich die rund 150 Carolas und Corinas der Erfurter Meldestelle zufolge umbenennen. Sogar Oberbürgermeister Andreas Bausewein (SPD) wird in der Mitteilung zitiert. „Der Pandemiestab hat eine Liste mit tollen Namensvorschlägen für die Frauen erstellt. Inge wäre doch eine gute Alternative oder Gudrun. Auch Else ist schick. Und in der Menschheitsgeschichte hießen so noch nie Viren.“

Wo für Corona-Aprilscherze Strafen drohen und wie es Google handhabt Taiwan Taiwans Präsidentin Tsai Ing-wen erklärte, wer am 1. April Witze über die Pandemie mache, verstoße gegen das Gesetz. In Taiwan drohen für das Verbreiten von Falschinformationen bis zu drei Jahre Haft und eine Geldstrafe in Höhe von drei Millionen taiwanischen Dollar (90.300 Euro). Thailand Auch die thailändische Regierung warnte vor Corona-Scherzen. „Es verstößt gegen das Gesetz, am 1. April vorzugeben, man habe Covid-19“, sagte die Regierung. Darauf stünden bis zu fünf Jahre Haft. Indien In Indien, wo Falschinformationen ein weit verbreitetes Problem sind, warnten Politiker ebenfalls vor fehlgeleiteten Scherzen. Die Regierung des Bundesstaates Maharashtra werde keine Gerüchte und Panikmache zulassen, schrieb der Innenminister des Bundesstaates, Anil Deshmukh, auf Twitter. Ein Sprecher der Polizei in Mumbai sagte, jeder, der Falschinformationen verbreite, werde strafrechtlich verfolgt. Google Auch viele Unternehmen verzichten dieses Jahr auf die Tradition zum 1. April. Der Internet-Riese Google, der für seine Aprilscherze bekannt ist, nehme in diesem Jahr „aus Respekt für all jene, die gegen die Covid-19-Pandemie kämpfen“, davon Abstand, zitierte das Magazin „Business Insider“ aus einer E-Mail an die Google-Mitarbeiter. (AFP)