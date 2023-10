In Deutschland gibt es insgesamt 2058 Städte – darunter Großstädte, Mittelstädte und Kleinstädte. Die größte Stadt Deutschlands, unsere Bundeshauptstadt Berlin, weist eine Fläche von über 891 Quadratkilometern auf und über 3,7 Millionen Menschen leben dort. Aber wie sieht es eigentlich mit den kleinsten Städten in Deutschland aus?

Vielen kommt bei der kleinsten Stadt Deutschlands das östlich von Bonn gelegene und als solches bezeichnete "Stadt Blankenberg" in den Sinn. Einst war Stadt Blankenberg mit seiner Größe tatsächlich die kleinste Stadt Deutschlands. Das im Jahr 1245 verliehene Stadtrecht behielt einige Jahrhunderte seine Gültigkeit – bis 1805, als der Stadt nur noch einige Selbstverwaltungsrechte zugeteilt waren. Geblieben ist heutzutage nur noch die Bezeichnung – inzwischen handelt es sich dabei jedoch um eine Eingemeindung der Stadt Hennef mit über 600 Einwohnern.

Blankenberg im nordrhein-westfälischen Rhein-Sieg-Kreis gehört somit nicht zu den kleinsten Städten Deutschlands. Aber was sind die kleinsten Städte in Deutschland? Nachfolgend lesen Sie zunächst eine Auflistung nach Einwohnerzahl und danach eine Top-10-Liste, die auf der Größe der Stadtfläche basiert.

Was sind die kleinsten Städte in Deutschland (nach Einwohnerzahl)?

Platz 1: Arnis - 273 Einwohnerinnen und Einwohner

Platz 2: Ummerstadt - 473 Einwohnerinnen und Einwohner

Platz 3: Neumark - 486 Einwohnerinnen und Einwohner

Platz 4: Schnackenburg - 518 Einwohnerinnen und Einwohner

Platz 5: Ziegenrück - 646 Einwohnerinnen und Einwohner

Platz 6: Kaub - 828 Einwohnerinnen und Einwohner

Platz 7: Sandau (Elbe) - 829 Einwohnerinnen und Einwohner

Platz 8: Märkisch Buchholz - 863 Einwohnerinnen und Einwohner

Platz 9: Stößen - 908 Einwohnerinnen und Einwohner

Platz 10: Werben (Elbe) - 957 Einwohnerinnen und Einwohner

Die kleinste Stadt Deutschlands: Arnis

Platz 1 (nach Einwohnerzahl und Fläche): Mit gerade einmal 273 Einwohnerinnen und Einwohnern ist Arnis die kleinste Stadt in ganz Deutschland. Nimmt man die Fläche als Maßstab, kann sich Arnis auch hier als kleinste Stadt Deutschlands bezeichnen. So gibt es keine deutsche Stadt, die die 0,45 Quadratkilometer unterbieten könnte. Arnis liegt auf einer Halbinsel an der Schlei in Schleswig-Holstein im Norden Deutschlands – südöstlich von Flensburg. Die Stadt ist 1667 von 65 Familien gegründet worden, die aus dem nahegelegenen Kappeln stammten. Sie wollten den damals geforderten Lehnseid nicht leisten und mussten daher ihre ursprüngliche Heimat verlassen. Stattdessen erhielten sie die Erlaubnis, sich auf der Insel Arnis anzusiedeln. Erst über 100 Jahre später ist eine Verbindung zum Festland gebaut worden. In Arnis gibt es heutzutage neben Segelmachereien auch einen eigenen Jachthafen mit 55 Liegeplätzen.

Platz 2 bis 5 der kleinsten Städte in Deutschland nach Einwohnerinnen und Einwohnern

Platz 2: Auf dem zweiten Platz Deutschlands kleinster Städte nach Einwohnerzahl liegt Ummerstadt mit 457 Bürgerinnen und Bürgern. Die Stadt befindet sich im Landkreis Hildburghausen – direkt an der Grenze Thüringens zu Bayern und unweit vom oberfränkischen Coburg. Ummerstadt ist geprägt von seinen vielen Fassaden im Fachwerk-Look und wird deshalb auch als "Thüringisches Rothenburg" betitelt.

Platz 3: der kleinsten Städte Deutschlands nach Einwohnerinnen und Einwohnern erreicht das ebenfalls zu Thüringen gehörende Neumark im Nordosten des Bundeslandes. Insgesamt 486 Menschen leben in der Landstadt im Weimarer Land. Neumark ist um 1325 als Stadt gegründet worden – vorausgegangen waren zwei Siedlungen.

Platz 4: Schnackenburg ist mit seinen 518 Einwohnern die kleinste Stadt Niedersachsens und gleichzeitig die viertkleinste Stadt Deutschlands – verwendet man die Bevölkerungsanzahl als Maßstab. Direkt an der Elbe liegend wird Schnackenburg im Vierländereck von Niedersachsen, Sachsen-Anhalt, Mecklenburg-Vorpommern und Brandenburg verortet. Damit bildet die Stadt den östlichsten Punkt Niedersachsens. Zu sehen gibt es dort zahlreiche Häuser im Fachwerkstil und Gebäude, die unter Denkmalschutz stehen.

Platz 5: Ihre 646 Bürgerinnen und Bürger machen die Stadt Ziegenrück im südlichen Thüringen zu der fünftkleinsten Stadt Deutschlands nach Einwohnerinnen und Einwohnern. Im Naturpark Thüringer Schiefergebirge/Obere Saale gelegen, befindet sich die Stadt direkt an einer Flussschleife der Saale. Der staatlich anerkannte Erholungsort Ziegenrück erhielt sein Stadtrecht im Jahr 1328.

Kleinste Städte in Deutschland: Platz 6 bis 10 der Städte mit den wenigsten Einwohnern

Platz 6: Auf dem sechsten Platz der kleinsten Städte in Deutschland – gemessen an der Bewohnerzahl – landet das rheinland-pfälzische Kaub. In der Stadt leben 828 Einwohnerinnen und Einwohner. Kaub liegt im Rhein-Lahn-Kreis direkt am Rhein selbst – zwischen den beiden Großstädten Koblenz und Mainz. Das Weinstädtchen mit mittelalterlichem Kern ist der ehemalige Hauptsitz des rheinischen Schieferbergbaus. Sehenswert ist die bei Kaub auf einer Rheininsel errichtete Burg Pfalzgrafenstein.

Platz 7: belegt Sandau an der Elbe mit einer Einwohnerin oder einem Einwohner mehr als die eben vorgestellte Stadt Kaub. 829 Bürgerinnen und Bürger verleihen dem im Norden Sachsen-Anhalts liegenden Sandau die Ehre, zu einer der kleinsten Städte der Bundesrepublik nach Einwohnerinnen und Einwohnern zu zählen und die kleinste Stadt in Sachsen-Anhalt zu sein. Erstmals im 13. Jahrhundert wird Sandau als Stadt erwähnt. Noch heute zeugen alte Gebäude wie das barocke Rathaus von der Stadtgeschichte.

Platz 8: Märkisch Buchholz schiebt sich auf den achten Platz der kleinsten Städte Deutschlands mit 829 Einwohnerinnen und Einwohnern. Als kleinste Stadt Brandenburgs liegt sie südlich von Berlin im Dahme-Spreewald-Kreis. Dass das Gebiet um die Stadt schon seit der Steinzeit besiedelt wird, konnte durch die Funde von Urnen und Äxten nachgewiesen werden. Stadtrecht hat Märkisch Buchholz seit 1301 inne.

Platz 9: Auf dem neunten Platz der kleinsten deutschen Städte nach Einwohnerzahl liegt Stößen in Sachsen-Anhalt – mit 908 an der Zahl. Südöstlich von Naumburg an der Saale liegt Stößen unweit von der südlichen Grenze zu Thüringen. Im Heimatmuseum vor Ort kann der langen Stadtgeschichte auf den Grund gegangen werden.

Platz 10: Die Stadt Werben (Elbe) steht auf dem zehnten und letzten Platz des Top 10 Rankings der zehn kleinsten Städte in Deutschland nach Einwohnerinnen und Einwohnern mit 957 Menschen – wiederum in Sachsen-Anhalt. Genau wie die siebtkleinste Stadt Deutschlands, Sandau, liegt auch Werben an der Elbe im Stendal-Kreis. Bereits 1151 erhielt Werben das Stadtrecht durch den Markgraf Albrecht der Bär. Dieser war auch dafür verantwortlich, dass die erste Johanniter-Komturei Deutschlands, ein zentrales Ordensgebäude, errichtet wurde. Noch heute erinnert das Romanische Haus in Werben daran.

Die Top 10 der kleinsten Städte in Deutschland nach Fläche:

Platz 1: Arnis - 0,45 Quadratkilometer

Platz 2: Wilster - 2,71 Quadratkilometer

Platz 3: Garding - 3,06 Quadratkilometer

Platz 4: Krempe - 3,38 Quadratkilometer

Platz 5: Weißenthurm - 3,99 Quadratkilometer

Platz 6: Friedrichstadt - 4,02 Quadratkilometer

Platz 7: Steinbach (Taunus) - 4,40 Quadratkilometer

Platz 8: Kyllburg - 4,62 Quadratkilometer

Platz 9: Marne - 4,83 Quadratkilometer

Platz 10: Wesselburen - 5,13 Quadratkilometer

Die kleinsten Städte Deutschlands nach Fläche: Platz 2 bis 5

Platz 2: Die Stadt Wilster belegt mit 2,71 Quadratkilometern den zweiten Platz der flächenmäßig kleinsten Städte in Deutschland. Wilster liegt in Schleswig-Holstein nordwestlich von Hamburg und in der Nähe des durch das Hardrock-Festival bekannte Ort Wacken. Ihr Stadtrecht erhielt Wilster 1282, was sie auch zu einer der ältesten Städte Schleswig-Holsteins macht. Die Wilstermarsch, dessen Zentrum die Stadt Wilster darstellt, ist auch als Land unter dem Meeresspiegel bekannt.

Platz 3: Auf dem dritten Platz der kleinsten Städte Deutschlands nach Fläche liegt Garding – ebenfalls in Schleswig-Holstein. Garding zählt mit seinen 3,06 Quadratkilometern zum Kreis Nordfriesland und befindet sich auf der Nordseehalbinsel Eiderstedt – unweit des bekannten Heilbades St. Peter-Ording. Von Garding aus gab es fast bis zum 20. Jahrhundert noch Handelsverbindungen nach England.

Platz 4: der kleinsten deutschen Städte nach Fläche ergattert die Stadt Krempe mit 3,38 Quadratkilometern Größe. Wie auch die zweitplatzierte Stadt Wilster liegt Krempe im Kreis Steinburg in Schleswig-Holstein. Südlich von Itzehoe gelegen ist es von Krempe nicht mehr weit bis zur Elbe, die die Grenze zu Niedersachsen bildet. Während die Stadt früher eine holsteinische Festung von hoher Bedeutung gewesen ist, erinnern heute noch der Burggraben im Stadtpark oder einzelne Straßennamen an die einstige Wehranlage.

Platz 5: Die Stadt Weißenthurm ist die erste Stadt in der Top 10 Auflistung der kleinsten Städte Deutschlands nach Fläche außerhalb Schleswig-Holsteins. Das rheinland-pfälzische Weißenthurm übernimmt mit ihren 3,99 Quadratkilometern den fünften Platz dieses Rankings. Nördlich von Koblenz befindet sich die Stadt unmittelbar am Rhein. Das städtische Wahrzeichen, das auch für den Namen Weißenthurms verantwortlich gewesen ist, stellt der "Weiße Turm" dar – ein Wachturm, der den Trierer Erzbischof gegenüber dem Kurfürstentum Köln sichern sollte.

Deutschlands kleinste Städte nach Fläche: Sechster bis zehnter Platz

Platz 6: Mit 4,02 Quadratkilometer steht die Stadt Friedrichstadt in Schleswig-Holstein auf dem sechsten Platz der kleinsten deutschen Städte nach Fläche. Friedrichstadt ist südlich von Husum zu verorten und zählt wie Garding, der flächenmäßig drittkleinsten Stadt von Deutschland, zum Kreis Nordfriesland. Friedrichstadt ist geprägt von seiner Treppengiebelarchitektur und als "Klein-Amsterdam" bekannt.

Platz 7: Zu den kleinsten Städten in Deutschland nach Fläche gehört auch die Stadt Steinbach im Taunus. Deren 4,40 Quadratkilometer sorgen dafür, dass die hessische Stadt auf dem siebten Platz des Rankings landet. Das im Hochtaunuskreis, unweit von Frankfurt am Main, gelegene Steinbach erhielt – anders als eine Vielzahl der Städte in diesem Ranking – ihre Stadtrechte erst im Zusammenhang mit dem Einwohnerwachstum im Jahr 1972.

Platz 8: Den achten Rang der flächenmäßig kleinsten Städte Deutschlands belegt das rheinland-pfälzische Kyllburg. Die Stadt liegt mit seinen 4,62 Quadratkilometern im Westen des Bundeslandes in der Nähe Triers bei Bitburg, das durch seine Bierbrauerei bekannt ist. Bereits 1256 wurde Kyllburg das Stadtrecht zuteil, das dann jedoch im Zuge der rheinischen Städteverordnung wieder entzogen wurde. Exakt 700 Jahre nach der einstigen Verleihung erlangte Kyllburg sein Stadtrecht zurück.

Platz 9: Wiederum in Schleswig-Holstein ist der neunte Platz der kleinsten deutschen Städte – gemessen an ihrer Fläche – zu finden. Die 4,83 Quadratkilometer große Stadt Marne befindet sich nahe der Mündung des Wattenmeers in die Elbe. 1891 erhielt Marne sein Stadtrecht, wenig später in den Jahren 1914 und 1915 erbaute man dafür das neubarocke Rathaus.

Platz 10: Auch der zehnte Platz der kleinsten Städte Deutschlands nach Fläche ist in Schleswig-Holstein verortet: Mit 5,13 Quadratkilometern ist Wesselburen auf dem letzten Rang der Top 10 anzusiedeln. Nicht weit von Heide und Büsum ist die Stadt Wesselburen entfernt und zählt wie auch der neunte Platz, Marne, zum Kreis Dithmarschen. Im Zusammenhang mit dem Aufblühen durch die zunehmende Industrialisierung erhielt Wesselburen 1899 sein Stadtrecht.

Hinweis: Die Daten stammen aus dem Gemeindeverzeichnis der Statistischen Ämter des Bundes und der Länder – Stand 31. Dezember 2022. Die Informationen zu den Städten selbst wurde den stadteigenen Webseiten entnommen.

Übrigens: Weitere geographische Rekorde in Deutschland finden Sie hier mit den längsten Flüssen, den längsten Bundesstraßen und den höchsten Bergen.