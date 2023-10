Platz 4: Die B1 belegt mit ihren 566 Kilometern Länge den vierten Platz der längsten Bundesstraßen in Deutschland. Sie beginnt an der deutsch-niederländischen Grenze bei Aachen und führt vorbei an Düsseldorf und Dortmund weiter Richtung Osten entlang der Städte Paderborn, Braunschweig, Magdeburg und Berlin nach Küstrin-Kietz an der Grenze zum Nachbarland Polen. Die Bundesstraße verläuft auf der gleichen Strecke wie die Reichsstraße R1, die zu Zeiten des Dritten Reiches die zentrale Verbindung zwischen dem westlichen Rand Deutschlands und der damaligen Landesgrenze im Osten darstellte.