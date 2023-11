Pferde und klein? Auf den ersten Blick scheint das ein Gegensatz zu sein, jedoch gibt es tatsächlich Pferderassen, die keine herausragende Größe besitzen. Es gibt eine besondere Gruppe, die aufgrund ihrer winzigen Statur besonders bemerkenswert ist: Die kleinsten Pferde der Welt, die auch oft Miniaturpferde genannt werden. Häufig handelt es sich um winzige Ponyrassen, die aufgrund ihrer kleinen Größe und charmanten Erscheinung große Aufmerksamkeit erregen. Erfahren Sie in diesem Artikel, welche Pferde weltweit am kleinsten sind und noch weitere Fakten über sie.

Die kleinsten Pferde der Welt: Das ist der Unterschied zwischen Pferd und Pony

Die Begriffe "Pony" und "Pferd" weisen nicht auf bestimmte Rassen hin, sondern auf die Größe des Tieres. Pferde und Ponys sind beide Mitglieder der Pferdefamilie, aber der Hauptunterschied zwischen ihnen liegt in ihrer Größe und den daraus resultierenden Proportionen. Pferde sind in der Regel größer und haben eine durchschnittliche Schulterhöhe von über 148 cm. Im Gegensatz dazu sind Ponys kleiner und haben eine Schulterhöhe von weniger als 148 cm.

Die kleinsten Pferde der Welt im Überblick

1) Falabella

Die Falabella ist die kleinste Pferderasse der Welt und stammt aus Argentinien. Sie erreichen in der Regel eine Schulterhöhe von nur etwa 70 bis 80 cm. Aufgrund ihrer kleinen Größe kann man laut Pferde.de auf Falabellas nicht reiten. Sie sind lediglich dazu in der Lage, leichte Kutschen zu ziehen und eignen sich als Showpferde.

2) Miniaturpferde

Miniaturpferde, oft auch als Miniature Horses bezeichnet, sind eine spezielle Pferderasse, die aufgrund ihrer geringen Größe gezüchtet werden. Miniaturpferde sind bemerkenswert klein und zierlich: Sie haben eine durchschnittliche Schulterhöhe von 86 cm oder weniger. Ein ausgewachsenes Miniaturpferd ist deutlich kleiner als ein durchschnittliches Pferd oder Pony. Sie stammen ursprünglich aus den USA, in Europa und in Deutschland ist die Pferderasse erst seit ein paar Jahren verbreitet.

3) Chinesischer Guoxia

Das Chinesische Guoxia Pferd stammt aus den bergigen Regionen der chinesischen Provinz Guizhou. Es ist eine uralte Rasse, die seit Jahrhunderten in dieser Region gezüchtet wird. Guoxia Ponys sind in der Regel klein und kompakt. Mit einer Schulterhöhe von ungefähr einem Meter belegen sie Platz 3 im Ranking der kleinsten Pferde weltweit.

4) Shetlandpony

Das Shetlandpony ist eine beliebte Ponyrasse, die ihren Ursprung auf den Shetlandinseln vor der schottischen Küste hat. Ausgewachsene Shetlandponys erreichen eine Schulterhöhe von circa 107 cm. Ursprünglich wurden Shetlandponys auf den Shetlandinseln in der Landwirtschaft und im Minen- und Bergbau eingesetzt, wie Zooplus berichtet. Heute sind sie vielseitige Ponys, die sowohl als Reit- als auch als Zugpferde in vielen Teilen der Welt eingesetzt werden. Sie sind auch bei Kindern als Reit- und Freizeitponys äußerst beliebt.

5) Noma-Pony

Bei den Noma-Ponys handelt es sich um eine kleine Pferderasse, die aus Japan stammt. Die Schulterhöhe beträgt bis zu 110 cm. Ursprünglich wurden sie im 17. Jahrhundert für den Krieg gezüchtet. Der Charakter von Noma-Ponys ist ausgeglichen und ruhig, weshalb sie sich auch gut für den Einsatz mit Kindern eignen. Es handelt sich um die kleinste, japanische Ponyrasse und es gibt lediglich weltweit nur noch 50 bis 100 Exemplare.

6) Yonaguni-Pony

Das Yonaguni-Pony ist klein und zierlich. Mit einer durchschnittlichen Schulterhöhe bis zu 115 cm belegt es den sechsten Platz im Ranking. Das Yonaguni-Pony ist eine seltene Pferderasse, die von der japanischen Insel Yonaguni stammt. Die Rasse hat eine lange Geschichte und ist eng mit der Kultur und Landwirtschaft der Insel Yonaguni verbunden. Die Pferde wurden traditionell für landwirtschaftliche Arbeiten, Transport und als Reittiere genutzt. Heutzutage werden die Ponys auch gerne für Therapien verwendet.

7) Islandpferd

Das Islandpferd ist eine der ältesten Pferderassen der Welt und stammt aus Island. Islandpferde sind in der Regel klein bis mittelgroß und haben eine Schulterhöhe von 130 cm bis 145 cm. Sie haben einen äußerst kompakten und kräftigen Körperbau. Die Isolation von Island und die strengen Einfuhrbeschränkungen haben dazu beigetragen, die Reinheit der Rasse zu bewahren. Eine Besonderheit an ihnen ist ihre einzigartige Gangart "Tölt", wie Zooplus berichtet.

8) Fjordpferde

Das Fjordpferd hat seinen Ursprung in Norwegen und gehört zu den ältesten und ursprünglichsten Pferderassen der Welt. Es wird angenommen, dass die Rasse seit mehr als 4.000 Jahren in Norwegen existiert. Fjordpferde sind von mittlerer Größe und haben laut Zooroyal eine Schulterhöhe von etwa 135 cm bis 150 cm. Ihr Wesen ist in der Regel freundlich, sanftmütig und kooperativ.

