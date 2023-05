König Charles III. (74) und Königsgemahlin Camilla (75) wurden am Samstag (6. Mai) in der Londoner Westminster Abbey gekrönt. Witzige Grimassen, ein gefallener Superstar und zwei Kilo schwerer Kopfschmuck: Bilder, die sie nicht verpassen sollten – so lief die Krönung ab.

Über zwei Kilogramm wiegt der prunkvolle Kopfschmuck: König Charles III. sitzt mit der Edwardskrone und den beiden Zepter auf den Thron, nachdem er vom Erzbischof von Canterbury in der Westminster Abbey gekrönt wurde. | Bild: Aaron Chown

Auf seinen Schultern lastet viel, auf seinem Haupt immerhin über zwei Kilo: Die traditionelle Edwardskrone, mit der König Charles gekrönt wurde, besteht aus Gold, Silber, Perlen und insgesamt 444 Edelsteinen.

Zärtlicher Moment während der Krönungszeremonie: William, Prinz von Wales, gibt seinem Vater König Charles III. in der Westminster Abbey einen Kuss auf die Wange. | Bild: Yui Mok

Während William mit dem Vater innige Momente teilt und auf dem Balkon mitjubelt, hält sich sein Bruder im Hintergrund. Kühl und distanziert wirkt das Verhältnis. Zusammen fotografiert wurde Prinz Harry mit seinem Bruder William oder seinem Vater kein einziges Mal.

Kam allein zur Krönung seines Vaters: Prinz Harry, Herzog von Sussex, verlässt Westminster Abbey nach der Krönung von König Karl III. | Bild: Gareth Cattermole

Harry kam allein zur Krönung seines Vaters nach London und wirkte verloren: Der einstige Superstar der Königsfamilie spielt heute nur noch eine Nebenrolle. Die Entfremdung zwischen Harry und den Royals war nicht nur anhand der Sitzordnung erkennbar – Harry saß einige Reihen hinter seinem großen Bruder William – sondern wurde auch auf Bildern eingefangen.

Prinz William und Kate sind jetzt Thronfolger: William, Prinz von Wales, und Kate, Prinzessin von Wales, gehen mit ihren Kindern Prinzessin Charlotte und Prinz Louis in die Westminster Abbey vor der Krönungszeremonie von König Charles III. und Königsgemahlin Camilla. | Bild: Phil Noble

Prinz William und seine Gattin, Prinzessin Kate, sind jetzt direkte Thronfolger. Gemeinsam mit ihren Kindern, Prinzessin Charlotte und Prinz Louis, ziehen sie zur Zeremonie in die Westminster Abbey ein. Doch wo steckte Prinz George, der älteste Spross der Familie?

Prinz George, der älteste Sohn von William und Kate, war einer der vier Ehrenpagen bei der Krönung seines Großvaters. | Bild: STEFAN ROUSSEAU

Dem wurde eine ganz besondere Aufgabe zuteil: Als einer der vier Ehrenpagen brachte er die Robe seines Großvaters in die Kirche – Sein erster großer Auftritt vor der Weltöffentlichkeit. Sympathisch: Der 9-Jährige hatte seine Gesichtszüge nicht immer unter Kontrolle, wie ein Schnappschuss zeigt.

Prinz George (2.v.l) steht als Ehrenpage vor der Krönungszeremonie von König Charles III. und Königsgemahlin Camilla in der Westminster Abbey. | Bild: Andy Stenning

Sein kleiner Bruder, Prinz Louis, sorgte mit seinen Grimassen ebenfalls für Stimmung. Ob in der Kirche, auf dem Balkon oder in der Kutsche: Mit dem kleinen Prinzen ist immer was los.

Stahl dem König beinahe die Show: Der jüngste Spross der Familie sorgte mit seinen Gesichtsausdrücken für Stimmung. | Bild: Owen Humphreys

Nach der Krönung von König Charles III. und Königin Camilla fährt Prinz Louis in einer Kutsche von der Westminster Abbey zum Buckingham Palace. | Bild: Sebastien Bozon

Mehr als 2.300 Gäste waren zur Zeremonie in der Westminster Abbey geladen, Millionen verfolgten den Gottesdienst an den Bildschirmen. Erwartet wurden Vertreter aus 203 Ländern, davon rund 100 Staatschefs.

Meinung Von Kosten und Krönungen: Was wir von England lernen können. Und was besser nicht. von Anna-Maria Schneider

Für Deutschland nahm Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier teil. Das Kuriose: Vom deutschen Staatschef scheint es kein einziges Bild von den Feierlichkeiten zu geben.

Trotzten dem Regen: etliche Zuschauer mit Regenponchos warten auf der Tribüne gegenüber dem Buckingham Palace während der Krönungszeremonie von König Charles III. und Königin Camilla. | Bild: Owen Humphreys

Auch königliche Verwandtschaft aus Baden-Württemberg stand auf der Gästeliste: Bernhard Markgraf von Baden und Philipp Fürst zu Hohenlohe-Langeburg reisten von Salem am Bodensee und aus Schwäbisch Hall zu den Feierlichkeiten nach London. Auch von ihnen liegen keine aktuellen Bilder vor.

Grinsten um die Wette: Großbritanniens König Charles III. und Königin Camilla winken der Menge vom Balkon des Buckingham Palace nach der Krönungszeremonie zu. | Bild: FRANK AUGSTEIN

