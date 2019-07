Kampfjets vor 1 Stunde

Nicht der erste Knall: Immer wieder kommt es in der Region zu Überflügen von Kampfjets mit Überschallgeschwindigkeit

Ein lauter Knall hat die Region am Montag aufgeschreckt: Zwei Eurofighter hatten die Schallmauer durchbrochen. Während in den sozialen Netzwerken zunächst viele Nutzer an eine Explosion glauben, erinnern sich manche an ähnliche Überflüge in der Region. Wir haben in unserem SÜDKURIER-Archiv nachgeschaut.