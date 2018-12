Bei vielen Nutzern sorgt die Apple-Pay-Funktion derzeit noch für wenig Freude. Nur über größere Umwege wird sie für Volksbanken- oder Sparkassen-Kunden nutzbar – und bei diesen beiden Banken haben nun einmal ziemlich viele Menschen ihr Konto. Doch sowohl Apple als auch die beiden Banken werden ein geschäftsmäßiges Interesse daran haben, diesen Zustand zu ändern. Zumindest technisch ist Apple Pay und ebenso Google Pay dann ein ausgereiftes Produkt.

Doch so sehr die hohen Sicherheitsvorkehrungen beteuert werden, bleibt natürlich ein bisschen Magengrummeln. Mit dem Gerät bezahlen, das man sonst zum wahllos im Internet rumsurfen, Videos schauen, Zeug verschicken benutzt? Irgendwie eine komische Vorstellung. Aber wenn man genauer nachdenkt: Eigentlich macht man das alles eh schon längst, wenn man Onlinebanking benutzt. Und wenn man das Gerät verliert, kann man die Bezahlfunktion aus der Ferne sperren, so wie man Kreditkarten sperren kann. Der Sicherheitsstandard ist also auch akzeptabel.

Ausprobieren kann man den Dienst also schon einmal. Zum Einkaufen statt des dicken Geldbeutels einfach nur schnell das Handy mitnehmen, das ja eh mehr oder weniger mit dem eigenen Körper verwachsen ist, ist eine ganz bequeme Alternative. Und an alle Technik-Skeptiker: Nein, das Bargeld wird trotzdem nicht aussterben und abschaffen will es auch keiner.