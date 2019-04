In der Nacht von Sonntag auf Montag, 15. April, beginnt die letzte Staffel der Serie „Game of Thrones“. Mit den sechs abschließenden Folgen geht damit ein Phänomen zu Ende, das im April 2011 seinen Anfang genommen hatte. Für die letzten Teile der Serie machten die Verantwortlichen ein Rekord-Budget von rund 13 Millionen Euro pro Folge locker.

Viele der Drehorte in Nordirland, Kroatien, Spanien und Island haben sich zu regelrechten Pilgerstätten für Serien-Fans entwickelt. So erlebten die beiden spanischen Städte Girona und Osuna bei Sevilla einen Besucheransturm und bieten sogar eigene Touren zu den Schauplätzen der Serie an.

Für die Altstadt der kroatischen Küstenstadt Dubrovnik, die als Kulisse für den Serien-Ort King's Landing diente, musste angesichts des Ansturms sogar zeitweise der Zutritt für Touristen eingeschränkt werden.

Worum geht es in der Serie?

Eine detaillierte Inhaltsangabe würde ganze Bücher füllen. Im Kern dreht sich alles um die Machtfrage auf dem fiktiven, mittelalterlichen Kontinent Westeros. Mehrere Familien erheben den Anspruch auf den Eisernen Thron. Sie bekriegen sich, schmieden Allianzen, hintergehen Freunde und bauen ihre Macht aus. Doch die wahre Gefahr lauert im Norden. Eine Armee von untoten Eiszombies will die Menschheit auslöschen und ist auf dem Vormarsch.

Sechs finale Episoden

Genau diesen Kampf werden die Macher in den sechs finalen Episoden ausfechten lassen. Und obwohl sie sich über den Ausgang der Serie in Schweigen hüllen, dürfte klar sein: Am Ende werden Fanlieblinge das Zeitliche segnen. „Einige Leute werden zufrieden sein.

Andere dagegen nicht so sehr“, sagten Sophie Turner und Maisie Williams, die die Schwestern Sansa und Arya Stark spielen, kürzlich in einem Interview. Und Autor George R.R. Martin, auf dessen Buchreihe „Das Lied von Eis und Feuer“ die Serie beruht, beschreibt das Finale als „bittersüß“.

Sophie Turner bei der Verleihung der 23. Screen Actors Guild Awards. Die Schauspielerin spielt in der Serie Sansa Stark und gibt sich geheimnisvoll in Bezug auf die letzte Staffel. | Bild: Jordan Strauss/AP

Die mit 47 Emmys prämierte Fantasy-Saga wurde bisher in 186 Ländern der Erde gezeigt und hat so weltweit eine enorme Fangemeinde aufgebaut. 16,5 Millionen Zuschauer sahen die letzte Episode am Tag der Ausstrahlung live - weitere 15 Millionen schalteten später ein. Außerdem schauten mehr als eine Milliarde Menschen illegale Raubkopien und Downloads der Serie.

Offenbar wirkte sich diese auch inspirierend auf Eltern aus: Der Name Arya oder Aria von einer der Hauptfiguren schaffte es 2018 unter die Top 20 der beliebtesten britischen Mädchennamen. Populär war auch Khaleesi, der Name der Königin der Drachen. 466 Mädchen in den USA und 77 in Frankreich wurden im vergangenen Jahr nach ihr benannt.

So können Sie das große Finale sehen

Die Fans, die 20 Monate auf die achte Staffel warten mussten, wissen nun bald, wer das Spiel um den Thron überlebt und schließlich gewinnt. In Deutschland werden die Episoden bereits wenige Stunden nach der US-Ausstrahlung beim Pay-TV-Sender Sky zu sehen sein. Für alle Zuschauer, die kein Sky-Abo haben, dürfte das sogenannte Sky Ticket für derzeit fünf Euro im ersten Monat die beste Lösung sein.

Dieses ist monatlich kündbar und kann für zehn Euro pro Folgemonat verlängert werden. Weil nur jede Woche eine der sechs Folgen ausgestrahlt wird, müssen Fans für diese Möglichkeit also mindestens zwei Monate abonnieren. Bei rechtzeitiger Kündigung kostet das Vergnügen dann knapp 15 Euro.

Und auch wenn „Game of Thrones“ in wenigen Wochen Geschichte ist, gilt wie im Fußball: Nach dem Spiel ist vor dem Spiel. HBO hat bereits fünf Nachfolge-Serien in der Mache, eine davon bekam schon grünes Licht. Sie soll mehrere tausend Jahre vor den Ereignissen in „Game of Thrones“ spielen. (dpa)