Patrick Romer (27), der Konstanzer, der 2020 durch seine Teilnahme an der RTL-Show „Bauer sucht Frau“ bundesweit bekannt wurde, hat ein knappes halbes Jahr nach der Trennung von Antonia Hemmer (23) offenbar genug vom Single-Leben. Instagram-Storys von ihm und Model Anastasiya Avilova (34) deuten darauf hin, dass beide zusammen in der Schweiz gewesen sind. So weit, so gut.

Doch dass es sich bei Romers angeblicher Auserwählte ausgerechnet um Avilova handelt, sorgt bei Kumpel Eric Sindermann, seinerseits bekannt durch die Formate „Ex On The Beach“, „Promi Big Brother“ und „Das Sommerhaus der Stars – Kampf der Promipaare“, für wenig Begeisterung, im Gegenteil. Der Grund: Sie war mal mit einem gemeinsamen Freund der beiden liiert.

Anastasiya Avilova war schon im Dschungelcamp – davon träumt Patrick Romer noch. | Bild: Andreas Arnold/dpa

Auf Instagram lässt der 34-jährige Reality-TV-Star und Modedesigner Sindermann deshalb kaum ein gutes Haar an Romer. „Die Ex eines Freundes sollte eigentlich immer tabu sein“, sagt er. Zwar könne man gegen Liebe nichts machen, dennoch zeigt er sich enttäuscht von Romer, weil der nicht ehrlich gewesen sei.

„Patrick, ich stand immer hinter dir“, so Sindermann in seiner Instagram-Story. „Aber ich werde mich komplett zu Daniel bekennen und muss die Freundschaft jetzt leider zwischen uns beiden beenden.“ Romer sei für ihn gestorben. Er würde nie für eine Frau eine Freundschaft auf Spiel setzen, sagt er zu seinen Fans – „da könnt ihr mich jetzt beim Wort nehmen“.

Ist Romer „ein triebgesteuerter Neandertaler“?

Bei erwähntem Daniel handelt es sich um Daniel Roth (33), den Ex-Freund von Avilova. Der Influencer-Manager, der auch in der Partyschlager-Szene unterwegs ist (“Bier versteht“), äußert sich – ebenfalls auf Instagram – recht ausführlich. Er habe Romer vergangenes Jahr kennengelernt, aus der Bekanntschaft habe sich eine Freundschaft entwickelt, sie seien oft zusammen unterwegs gewesen.

Die Freundschaft trete Romer nun mit Füßen, so Roth. Er sei „ein triebgesteuerter Neandertaler“, bei dem seine Ex-Freundin leichtes Spiel gehabt hätte. Dazu passen Online-Schlagzeilen wie „Ex schäumt vor Wut: Antonia Hemmers Verflossener Patrick krallt sich Dschungelcamp-Schönheit“ nur zu gut.

Die gebürtige Ukrainerin Avilova wiederum, bekannt durch Formate wie „Temptation Island“ und das Dschungelcamp sowie Fotos im Magazin „Playboy“, lässt auf Instagram wissen, sie habe „großen Mist“ gebaut und habe Schuldgefühle, fühle sich aber auch ungerecht behandelt. Ins Detail geht sie jedoch nicht, nennt anders als Roth und Sindermann auch nicht Romers Namen.

Der Konstanzer Patrick Romer hatte zuletzt im RTL-Sommerhaus keinen allzu guten Eindruck hinterlassen, seine damalige Partnerin Antonia Hemmer und er trennten sich kurz nach der Ausstrahlung. Schon Anfang des Jahres hatte es Gerüchte gegeben, er sei wieder verliebt. Zum Streit um seine mögliche neue Beziehung – welcher Art auch immer die sein mag – zu Avilova hat er sich bislang nicht geäußert. Eine entsprechende SÜDKURIER-Anfrage blieb bislang unbeantwortet. Auf Instagram lächelt Romer die Gerüchte mit einem Gruß aus dem Fitness-Studio weg.