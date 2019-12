Alle Jahre wieder stehen Prominente vor den gleichen Entscheidungen wie wir alle – nämlich wenn es um die Organisation des Weihnachtsfestes geht. Klassisch oder ausgefallen? Zu Hause oder im Urlaub? Mit Familie oder Freunden? Wir haben uns bei Promis aus der Region umgehört, wie sie in diesem Jahr die Feiertage verbringen.

Ingo Lenßen

Bild: Axel Heimken/dpa

Deutschlands bekanntester Rechtsanwalt, dessen Kanzlei etwas versteckt zwischen Bodman-Ludwigshafen und Espasingen liegt, feiert Weihnachten in diesem Jahr zu Hause mit seiner Familie. Besonders freue er sich darauf, dass sein Sohn, der derzeit in den USA studiert, dabei ist, sagt Lenßen. „Traditionell werden wir gemeinsam mit der Familie meines Bruders feiern, der dieses Jahr für das Weihnachtsessen verantwortlich ist“, so der Anwalt. Was genau auf der Festtafel stehen wird, weiß er vorher nicht. „Aber wenn mein Bruder kocht, wird es sicher ein Festmahl werden, sofern er nicht wieder vergisst, die Backofenuhr einzustellen.“

Matthias Reim

Bild: Nicola M. Westphal

Auch Sänger Matthias Reim verbringt die Feiertage in diesem Jahr in den eigenen vier Wänden. „Wir feiern ganz traditionell – die Kinder kommen und wir bleiben zu Hause“, sagt der in Stockach lebende Musiker. „Ich bin sonst eigentlich nicht so der Typ dafür, aber das ist ja auch irgendwie eine Einstellungssache. Dieses Mal habe ich also beschlossen, mich darauf zu freuen“, so Reim. Deshalb werde mit Weihnachtsbaum und allem Drum und Dran gefeiert – „volles Brett sozusagen“. Das traditionelle Festessen im Hause Reim ist dafür eher einfach: Es gibt Kartoffelsalat und Würstchen. „Wir sind alle nicht unbedingt Spitzenköche“, erzählt der Sänger. „Eine Gans zu Weihnachten ist zwar nett, aber auch aufwendig – wir bleiben also lieber bei dem, was wir gut können und gerne mögen.“

Anita und Alexandra Hofmann

Bild: Lothar Böhler

Bei Anita und Alexandra Hofmann geht es ebenfalls besinnlich zu: Die Meßkircher Schlagerstars feiern Weihnachten grundsätzlich zusammen mit ihren Familien. „Wir gehen um 16 Uhr gemeinsam in die Kindermesse“, erzählt Anita Hofmann. „Dort haben in den vergangenen Jahren immer Alexandras Kinder beim Krippenspiel mitgemacht.“ Danach gebe es traditionell Fondue – „denn für dieses Essen braucht man Zeit und das genießen wir an Weihnachten in vollen Zügen“, erklärt die Musikerin.

Nach dem gemeinsamen Festmahl legen die Sängerinnen viel Wert darauf, dass die ganze Familie mit ihnen Weihnachtslieder zum Besten gibt. Alexandra Hofmanns Kinder können es immer kaum erwarten, bis die Bescherung beginnt, erzählt ihre Schwester Anita und fügt hinzu: „Es ist so nett, den beiden Jungs zuzuschauen, wie sie sich freuen und wie neugierig sie die Geschenke auspacken.“ Unter dem Baum liegen bei den Schlagerstars übrigens oft selbstgebastelte Überraschungen – „etwas, das man nicht kaufen kann“, betont Anita Hofmann.

Gaby Hauptmann

Bild: Marijan Murat/dpa

Gaby Hauptmann besinnt sich an Weihnachten auf langjährige Traditionen: „Wir feiern jedes Jahr mit der ganzen Familie, eigentlich nicht anders, als wir das früher mit unseren Eltern auch gemacht haben: Alle kommen zusammen, alle helfen mit, alle haben Zeit für einander und für Gespräche“, sagt die in Allensbach lebende Schriftstellerin. Zusammen mit ihrer Schwester, deren Kindern und Enkelkindern und zwei Freundinnen seien dann zwölf Personen versammelt. „Und das ist jedes Jahr aufs Neue ein wunderschönes Gefühl – Großfamilie halt.“

Die Zubereitung des Weihnachtsessens ist im Hause Hauptmann echte Teamarbeit: „In unserer Familie kochen viele gern – vor allem unsere Männer und Kinder“, sagt die Autorin. Deshalb werde immer aufgeteilt, wer was macht: „Mein Schwager – in der Tradition unserer Mutter – auf alle Fälle handgeschabte Spätzle, weil er sie traumhaft gut kann. Und dazu gibt es dann meist Wild. Die Vorspeise variiert, da sprechen sich unsere Töchter und Freundinnen ab – und der Nachtisch wird gern meinem Mann überlassen, denn er, als Österreicher, serviert uns dann einen original österreichischen Nachtisch wie Kaiserschmarrn oder Topfennockerl.“

Kay One

Bild: Matthias Balk/dpa

Auch Rapper wie Kenneth Glöckler, besser bekannt als Kay One, setzen an Weihnachten auf Altbewährtes. Der aus Ravensburg stammende Musiker verbringt die Festtage nach eigenen Angaben wie jedes Jahr mit seiner Familie und seinem engsten Freundeskreis zu Hause. „Ganz traditionell mit einem großen geschmückten Weihnachtsbaum und ganz vielen leckeren Weihnachtsplätzchen“, erzählt der Rapper. Außerdem werde es einen großen Truthahn mit Kartoffeln und Rotkohl „und natürlich auch reichlich Spätzle“ geben.

Daniel Schuhmacher

Bild: Tamara Müller/Fokus Fotografie

Der Pfullendorfer Popsänger Daniel Schuhmacher freut sich diesmal ganz besonders auf die Feiertage. „Ich bin dieses Jahr nur an Weihnachten zu Hause“, sagt er. Den restlichen Monat arbeite er bei der Galashow „One night with Mozart“ in Bregenz. Daher freue er sich auf einen ruhigen Abend bei seiner Schwester und deren Familie – seine Eltern und sein Bruder samt Verlobter seien ebenfalls dabei. „Es wird gegessen und alle versuchen zu singen, was in meiner Familie nicht wirklich schön klingt“, sagt der Musiker mit einem Zwinkern. „Danach packen dann die Kleinen ihre Geschenke aus und wir sitzen noch nett zusammen.“ Wie das Weihnachtsessen in diesem Jahr aussieht, weiß Daniel Schuhmacher noch nicht: „Mein Schwager überrascht uns jedes Jahr damit – daher kann ich nichts Genaues sagen, außer, dass am Ende definitiv alle richtig satt sind.“

Nicolas Höfler

Bild: Patrick Seeger/dpa

Der Überlinger Fußball-Profi Nicolas Höfler lässt es sich dieses Jahr zu Weihnachten im Ausland gutgehen. „Ich feiere Weihnachten mit meiner kleinen Familie in Österreich im Skiurlaub“, verrät der Kicker des SC Freiburg und Vater von vier kleinen Kindern. Was das Festessen angeht, ist er deshalb zuversichtlich: „Dort wird es im Hotel garantiert etwas Leckeres geben.“