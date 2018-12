Der Konservative – Alles muss bleiben, wie es immer war

Arbeiten bis um 12 Uhr, danach schick machen und am Abend mit der Familie in die Kirche: Der Konservative folgt diesem Schema schon sein ganzes Leben lang und möchte davon unter keinen Umständen abweichen. Sollte etwas mal anders laufen, wird die Stimmung schnell gereizt. Dafür können schon eine defekte Lichterkette oder ein Fleck auf dem Hemd reichen.

Bild: Rolf Hohl

Der Gestresste – Habe ich alle Geschenke?

Er hetzt am Morgen vor Heiligabend nochmal los, um die letzten Einkäufe zu machen: Es fehlen noch Geschenke und er weiß noch gar nicht, was er am zweiten Feiertag kochen soll. Der Gestresste neigt dazu, dieses Leid seinen Mitmenschen mitzuteilen. Nach dem Festmarathon kann er allerdings noch nicht aufatmen: Silvester steht vor der Tür. Was ein Stress!

Bild: Rolf Hohl

Der Perfektionist – Alles muss auf Hochglanz poliert sein

Das Weihnachtsfest ist schon seit einem Monat voll durchgeplant, die Weihnachtsgeschenke wurden sorgfältig über das Jahr hinweg ausgewählt. Der Perfektionist hat akribisch genau dokumentiert, wann das Gemüse an Heiligabend geschnitten wird, wann der Braten in den Ofen kommt und wer zu welcher Uhrzeit das Bad für sich hat. Der weihnachtliche Schlachtplan ist dabei unumstößlich und wird um jeden Preis eingehalten.

Bild: Rolf Hohl

Der Fan – Deko, Deko, Deko

Es gibt immer diesen einen Freund, der schon im Oktober den Weihnachtspulli auspackt und leise Last Christmas vor sich hin summt. Im November nimmt der Fan richtig Fahrt auf: Das komplette Haus wird geschmückt und mit Lichterketten versehen. Der Weihnachtsmann – inklusive Schlitten und Rentiere – darf im Garten nicht fehlen. Das Heiligtum ist jedoch der Weihnachtsbaum: Der Fan stellt sicher, dass er den schönsten Baum im Bekanntenkreis hat.

Bild: Rolf Hohl

Der Grinch – Hasst Weihnachten und alles was dazu gehört

Für ihn ist Weihnachten überbewertet und mitunter die schlimmste Zeit des Jahres. Wenn die ersten Schokonikoläuse in den Supermärkten auftauchen, würde sich der Grinch am liebsten übergeben. Wenn das Gesprächsthema sich um die Festtage dreht, gibt er laut und deutlich zu verstehen, was er von Weihnachten hält.

Bild: Rolf Hohl

Der Partyelf – Weihnachten? Nur auf der Tanzfläche

Stille Nacht? Von wegen! Der Partyelf weiß genau, in welchem Club während der Weihnachtstage richtig gefeiert wird. Nach dem Abendessen und der Bescherung mit der Familie sammelt er seine Freunde ein und geht auf Tour. Immerhin kann er am nächsten Tag ausschlafen.

Bild: Rolf Hohl

Der Vermeider – Ich bin leider im Urlaub

Weihnachten steht bei ihm vor verschlossenen Türen: Der Vermeider legt sich zur festlichen Zeit lieber an den Strand. Kein Stress mit den Verwandten, kein riesiger Aufwand für das Weihnachtsmenü. Ganz auf Weihnachten muss er dennoch nicht verzichten: Die Strandbar wird für die Touristen dekoriert und ab und zu läuft sogar Jingle Bells.