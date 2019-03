Am Samstag ist es acht Wochen her, dass Evelyn Burdecki von den Zuschauern der RTL-Show „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ zur Dschungelkönigin gekürt wurde. Wirklich, schon so lange? Ja! Da darf man schon mal fragen, was denn aus den großen Plänen der 30-jährigen Düsseldorferin geworden ist.

Burdecki ist eigentlich gelernte Fitnesstrainerin, aber sie auch hat den Job des Reality-TV-Sternchens quasi von der Pike auf gelernt. Mit einem Auftritt in „Take Me Out“ ging es los, mit etwas Abstand folgte die Teilnahme an der siebten Staffel der RTL-Show „Der Bachelor“ und ein paar Schlagzeilchen, als sie erzählte, sie hätte mit Hollywood-Star Leonardo DiCaprio geflirtet.

Schon damals war glasklar: Die Frau will ins Fernsehen und dort auch bleiben. Es hat ein paar Jahre gedauert, bis sie es geschafft. Aber eins muss man Burdecki lassen: Sie hat alles gegeben (zum Beispiel eine Single veröffentlicht) und war sich auch für Komparsenrollen nicht zu schade.

Sie arbeitet hart an der Karriere

Diesen Willen, es unbedingt zu etwas zu bringen, sieht man auch an ihrer Schulkarriere: Sie hat die Fachhochschulreife an einer Schule für Erwachsenenbildung nachgeholt. Man muss sie und ihren Lebensstil nicht mögen – aber das verdient Anerkennung.

Dank ihrer TV-Erfahrung sollte Burdecki wissen, wie das Geschäft funktioniert. Ihre naive Leichtigkeit lässt jedoch oft das Gegenteil vermuten. Schon im Dschungelcamp sahen sich die Zuschauer mehr als einmal gezwungen zu fragen: Kann diese Frau wirklich so – man muss dieses Wort einfach verwenden – dumm sein?

Ist die Naivität nur gespielt?

Nun, vielleicht ist sie gar nicht. Denn immer mal wieder kochen Gerüchte hoch, sie spiele das alles nur. Sollte das so sein, wäre sie reif für Hollywood. In die USA hat sie es immerhin schon geschafft: RTL hat das von ihr erträumte Praktikum an der New Yorker Wall Street organisiert. Dem Vernehmen nach hat sie sich dort gar nicht mal so schlecht angestellt.

Noch so ein Traum von ihr ist es, zu heiraten und Kinder zu bekommen. Burdecki vermarktet sich als Single, das Magazin „Closer“ berichtete kürzlich jedoch, sie führe sie seit sieben Jahren eine On-Off-Beziehung und tingele nur des Geldes wegen durchs Fernsehen. Ein anderer großer Wunsch, lange vor dem Durchbruch geäußert: „Bachelorette zu werden, wäre mein Traumjob!“

Unwahrscheinlich ist es nicht, dass dieser Wunsch bald in Erfüllung geht – angeblich kann sich Burdecki vor Angeboten ja eh kaum retten. Und mal ehrlich: Was kann nun noch kommen? Beim Dschungelcamp ging es ja bislang eher darum, eine eingeschlafene Karriere wieder anzukurbeln. Bei Burdecki beginnt sie erst, und das Feld der Reality-TV-Shows hat sie schon fast abgegrast.

Bei „Promi Big Brother“ war sie vor zwei Jahren und erhielt wegen ihrer dort zur Schau gestellten Einfalt den ironischen Spitznamen „The Brain“, bei „Fort Boyard“ war sie 2018 am Start, ebenso bei „Bachelor In Paradise“, für „Let’s Dance“ hat RTL sie bereits engagiert – heute Abend ab 20.15 Uhr schwingen die Promis dort wieder das Tanzbein.

Ein Studium steht auf ihrer Liste

Wahrscheinlich ist es doch am besten, Burdecki verfolgt einen anderen Wunsch weiter und nimmt ein Studium auf. Die 100.000 Euro Siegprämie aus dem Dschungelcamp sind ein schönes Polster – auch wenn man sich Burdecki nur schwer in einem Hörsaal vorstellen kann. Aber es muss ja vielleicht nicht gleich Astrophysik sein …